SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois anos após chegar ao Brasil, fintech alemã N26 anuncia saída do país, como WeWork foi de startup mais valiosa dos EUA para o pedido de recuperação judicial em quatro anos e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (8).

**ALEMÃ N26 DEIXA O BRASIL**

A fintech alemã N26, que chegou ao Brasil em 2021 em período de testes, anunciou nesta terça (7) sua saída definitiva do país.

Em nota, a empresa justificou a decisão como parte da estratégia de focar seus esforços nos mercados europeus onde atua.

Ela afirmou que o aplicativo vai funcionar normalmente até o dia 7 de dezembro. Após essa data, as funcionalidades serão limitadas para pagamento das parcelas de cartão de crédito e Pix.

NÃO FOI SÓ AQUI

Em 2021 a fintech já havia deixado o mercado americano, onde tinha cerca de 500 mil clientes. O motivo citado também foi o de priorizar as operações europeias.

Passagem relâmpago: a alemã N26 desembarcou no país em meio à popularização dos bancos digitais e em um momento de "dinheiro infinito" de investidores para empresas de tecnologia.

- No início foram selecionados 2.000 interessados para participar de um piloto do app, que acabou nunca sendo lançado para o público brasileiro em geral.

- Em março deste ano, a fila de espera para se tornar cliente da fintech somava cerca de 400 mil pessoas, disse ao jornal Folha de S.Paulo na época o CEO da operação brasileira da fintech, Eduardo Prota.

Sobre a estratégia da startup de "testar a água" no mercado brasileiro, o executivo disse naquele momento que a decisão tinha como foco o longo prazo da operação nacional.

"Apesar de dar dois passos para trás em relação a se lançar no mercado, a gente dá 20 passos para frente na questão de customização e velocidade. Essa foi uma aposta muito de longo prazo, mostrando que queremos estar aqui de verdade", afirmou em março.

A empresa ingressou no concorrido mercado financeiro brasileiro mirando o público jovem e com uma estratégia de "fincare", termo para designar o cuidado com as finanças dos usuários.

Além dos serviços habituais de uma conta bancária digital, ela também disponibilizava espaços em que o cliente poderia depositar o dinheiro para determinado objetivo (viagem, compra de carro?). Os recursos rendiam 100% do CDI.

Entre os dois anos da chegada e da saída da N26 no Brasil, o cenário para investimentos em empresas novatas de tecnologia mudou totalmente.

- A alta de juros deixou o dinheiro mais caro, e os investidores passaram a exigir das startups geração de caixa e corte de custos.

**DE US$ 47 BI PARA US$ 44 MI**

Quatro anos após ter sido considerada a startup mais valiosa dos EUA, com valor de mercado de US$ 47 bilhões, a WeWork entrou nesta segunda (6) no Capítulo 11 da Lei de Falências americana.

O processo é semelhante a um pedido de recuperação judicial aqui no Brasil.

OS EFEITOS DO PEDIDO

Caso seja aceito, permite que a empresa encerre contratos de aluguel de forma antecipada sem pagar todas as multas previstas no contrato.

De acordo com o balanço da empresa do segundo trimestre, ela estava pagando US$ 2,7 bilhões (R$ 13,1 bi) por ano em aluguéis e juros, quase 80% de tudo o que entrava como receita.

Além de informar o pedido de RJ, a WeWork disse ter chegado a um acordo com quase todos os seus credores para converter US$ 3 bilhões (R$ 14,6 bilhões) de dívidas em participação acionária na empresa reorganizada.

Como a sensação de Wall Street virou uma empresa de US$ 44 milhões:

- Fundada em 2010, a empresa foi mais uma a ter encantado investidores com a promessa de usar tecnologia para revolucionar um setor monótono ?nesse caso, as lajes corporativas.

- A partir dos caríssimos aluguéis nos grandes centros, a estratégia era alugar prédios inteiros e sublocar mesas ou salas para quem não podia pagar um espaço só seu.

- As coisas começaram a desandar em 2019, quando a startup entrou com pedido de IPO e teve que expor ao mercado os detalhes de sua contabilidade.

- Tudo era baseado em expectativas futuras, enquanto no presente o prejuízo vinha crescendo.

- Para piorar, surgiram problemas de governança envolvendo o CEO e cofundador Adam Neumann. Ele foi acusado de discriminar e assediar moralmente contra funcionários.

Já sem Neuman, a empresa apoiada pelo fundo japonês Softbank estreou na Bolsa em 2021, com bem menos entusiasmo e tentando se restabelecer do baque dos escritórios fechados durante a pandemia.

Mas com longos contratos de aluguéis fechados em 2018 e 2019, quando os preços estavam muito mais altos, a empresa teve dificuldade para se adaptar aos novos modelos de trabalho a distância.

**PRODUÇÃO DE VINHO DESPENCA**

A produção mundial de vinho deve atingir neste ano o nível mais baixo em seis décadas.

Uma estimativa da OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho) projeta queda de 7% do volume global em relação ao ano passado.

No Brasil, o tombo deve ser de 30%.

O QUE EXPLICA

Uma sequência de eventos climáticos extremos que atingiu grandes regiões produtoras.

Em alguns locais, como no Chile, país que é o maior produtor do hemisfério sul, os problemas foram os incêndios florestais e as secas.

Já na Itália, vice-líder em produção global, as videiras foram afetadas pelas fortes chuvas.

EM NÚMEROS

A produção global deve encerrar o ano entre 241,7 milhões e 246,6 milhões de hectolitros (mhl), com uma estimativa intermediária de 244,1 mhl.

O resultado esperado é o menor desde 1961, quando caiu para 214 mhl, informou a OIV.

Um hectolitro é o equivalente a 133 garrafas de vinho padrão.

Com uma produção estável, a França deve passar a Itália (-12%) na liderança global. A Espanha (-14%) deve fechar o top 3.

**REFORMA DEVE SER VOTADA NESTA QUARTA NO SENADO**

A Reforma Tributária avançou mais uma etapa no Senado com a aprovação da proposta na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) por 20 votos a 6.

O texto está previsto para ser votado nesta quinta no plenário.

AS MUDANÇAS

O relator Eduardo Braga (MDB-AM) fez algumas alterações no texto em relação à versão apresentada há duas semanas.

- Uma deles incluiu um mecanismo para premiar estados e municípios que ampliarem a sua arrecadação ao longo do período de transição para o novo sistema tributário.

- Braga também incluiu um cashback (devolução de tributo pago) obrigatório para famílias de baixa renda na aquisição do gás de botijão. Na primeira versão, o reembolso já existia para a conta de luz.

- O relator ainda ampliou o escopo da prorrogação de benefícios fiscais a montadoras do Nordeste, Norte e Centro-Oeste para contemplar também automóveis flex

O governo avaliou essas mudanças no texto como ajustes pontuais, que não alteram a espinha dorsal da PEC.

Chamou a atenção na votação uma menor resistência à reforma, inclusive de parlamentares que vinham fazendo oposição mais forte durante as audiências públicas, escreve Eduardo Cucolo no blog Que Imposto É Esse.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

SABESP

Oposição usa apagão em SP para fustigar privatização da Sabesp. Deputados da esquerda e bolsonaristas condenam Enel e traçam paralelo com privatização de saneamento.

JUSTIÇA

Ministério Público aciona STF para barrar contribuição sindical retroativa e abusos. PGR pede ao Supremo modulação da decisão que liberou pagamento da taxa por trabalhador não sindicalizado.

MERCADO

Americanas descarta venda da Natural da Terra para St Marche. Varejista diz não ter interesse mais em negociar a rede de hortifrútis e também a Uni.co.

MERCADO

Diamante azul é vendido por R$ 213 milhões em leilão da Christie's. Joia de 17,6 quilates conhecida como Bleu Royal está entre as mais raras já descobertas.

MERCADO

Coca-Cola e Nestlé são acusadas de mentir sobre reciclagem de garrafas de plástico. Organismo de defesa dos consumidores e grupos ambientalistas enviaram queixa legal à Comissão Europeia acusando empresas de esconder práticas nocivas ao meio ambiente.