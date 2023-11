SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira abriu em alta nesta quinta-feira (9) apoiada pela alta do petróleo e do minério de ferro no exterior, que dá força a ações da Vale e da Petrobras, as maiores do Ibovespa. Investidores também avaliam divulgações de resultados corporativos recentes.

Já o dólar rondava a estabilidade, com investidores aguardando mais comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, depois que ele deixou de falar sobre as perspectivas de política monetária na véspera, enquanto o mercado reagia positivamente à aprovação da reforma tributária no Senado.

Na ponta negativa, as ações do Banco do Brasil recuavam e eram as mais negociadas da sessão após o banco ter reportado um resultado do terceiro trimestre abaixo das expectativas do mercado. No período, o BB teve alta de 4,5% no lucro, para R$ 8,8 bilhões.

Às 10h55, o Ibovespa subia 0,39%, aos 119.651 pontos, enquanto o dólar recuava 0,09%, cotado a R$ 4,901.

Na quarta (8), a Bolsa brasileira interrompeu uma sequência de altas e fechou em leve queda pressionada justamente pelas ações da Petrobras, que recuaram mais de 2% acompanhando o declínio do petróleo no exterior.

O tombo do Ibovespa, no entanto, foi visto como um movimento técnico de realização de lucros, ou seja, quando investidores vendem ações que se valorizaram rapidamente para efetivar os ganhos com os papéis. A Bolsa brasileira registrou alta nos cinco pregões anteriores.

"O índice está com uma dificuldade para continuar a subir, e é possível que a gente veja um movimento de correção no curto prazo. Viemos de altas expressivas em poucos dias, é natural que o mercado corrija isso", afirma Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

No câmbio, o dólar fechou em alta, com investidores acompanhando a situação fiscal do Brasil após dados que mostraram crescimento da dívida pública em setembro.

Com isso, o Ibovespa caiu 0,07%, aos 119.176 pontos, enquanto o dólar avançou 0,68%, cotado a R$ 4,906.