SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira operava em alta e chegou a superar os 120 mil pontos nesta sexta-feira (10) impulsionada pelas ações da Vale, a maior empresa do Ibovespa, que subiam mais de 1% acompanhando os preços do minério de ferro no exterior.

Já a Petrobras hesitava, operando sem direção definida. Apesar a alta do petróleo no exterior, as ações são pressionadas pela divulgação de seu balanço do terceiro trimestre, que ocorreu na quinta (9) após o fechamento do mercado e apontou queda de 42% no lucro da petroleira.

O Bradesco também pesava contra o Ibovespa, com queda de quase 3% após ter reportado queda de 11,5% no lucro do terceiro trimestre. Os papéis do banco estavam entre os mais negociados da sessão.

O dólar, por sua vez, começou o dia subindo, mas passou a cair após dados positivos de inflação no Brasil. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta manhã que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) subiu 0,24% em outubro, numa desaceleração ante os 0,26% registrados em novembro.

O resultado também ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela Bloomberg, que previam alta de 0,29%.

"O resultado de hoje confirmou os bons detalhes que foram registrados no IPCA-15 de outubro em relação aos segmentos mais acompanhados pelo Banco Central para avaliação do processo desinflacionário. Foi um resultado favorável", afirma Rafael Costa, analista da BGC Liquidez.

A queda do dólar, porém, é limitada pela repercussão de comentários recentes do presidente do Federal Reserve, o banco central americano, sobre a política de juros do país.

Na quinta, Jerome Powell afirmou que as autoridades do banco "não estão confiantes" de que o aperto de juros foi restritivo o suficiente para conter a inflação nos EUA, o que reacendeu temores sobre uma possível nova alta nas taxas americanas neste ano.

Às 11h26, o Ibovespa subia 0,88%, aos 120.093 pontos, enquanto o dólar caía 0,34%, cotado a R$ 4,923.