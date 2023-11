SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jingle chiclete invadiu o horário nobre da televisão desde o final de outubro. Em uma versão adaptada do hit "Cheguei", a cantora Ludmilla alardeia cupons, promoções, frete grátis e toda sorte de benefícios para quem decidir dar uma espiadela no aplicativo da Shopee neste sábado (11).

Não é uma data qualquer. Trata-se do "11.11", Double Eleven ou Dia dos Solteiros, um dos maiores chamarizes do calendário varejista global. A estratégia de marketing vem como uma dupla divulgação: enquanto promove a marca, também ajuda a consolidar o dia de ofertas no imaginário do consumidor brasileiro, já habituado às promoções de novembro da Black Friday.

Shein e AliExpress, outras duas gigantes asiáticas do comércio eletrônico, também se preparam para o dia de promoções mais agressivas do calendário. Somadas, as três vão disponibilizar R$ 34 milhões em cupons a duas semanas da Black Friday, marcada para o próximo dia 24.

A proximidade não é por acaso. O Double Eleven ?inicialmente criado por universitários chineses para celebrar a solteirice, sem qualquer apelo comercial? virou a versão asiática da tradicional liquidação norte-americana, impulsionado por ações promocionais do grupo Alibaba, dono do AliExpress, em 2009.

Desde então, o Dia dos Solteiros virou um fenômeno varejista impulsionado pela China, dona do maior mercado consumidor do mundo. Lá, foram mais de US$ 156 bilhões em vendas no ano passado, segundo a empresa de análise Xingyun Data.

Aqui, porém, só começou a ganhar tração depois que ecommerces asiáticos caíram no gosto dos brasileiros. Ano após ano, crescem as ações promocionais para atrair a clientela para o agora chamado "Esquenta da Black Friday", em mais um dos muitos nomes possíveis para a data.

"O Double Eleven coincide com uma estratégia que todos os varejistas têm adotado: a de antecipar a Black Friday", diz Danniela Eiger, diretora de varejo da XP.

"Desde o ano passado, muitos deles têm investido no Black November, que é distribuir promoções ao longo do mês todo. Acredito que isso vai ajudar o Double Eleven a pegar aqui."

Essa é a ideia. A Shopee, por exemplo, estima que o 11.11 seja o dia mais aquecido de 2023. Embora não divulgue números concretos, a expectativa é de alta nas vendas em relação ao ano passado, de acordo com Felipe Piringer, diretor de marketing da empresa.

"Esperamos um crescimento bem agressivo para este mês de novembro, muito puxado pelo Double Eleven, mas também pela Black Friday", disse à Folha. "São campanhas de tamanhos similares. A Black Friday terá R$ 8 milhões em cupons oferecidos no dia; o Double Eleven, R$ 10 milhões."

A Shein disponibilizará R$ 11 milhões em cupons no Dia dos Solteiros e outros R$ 11 milhões na Black Friday. "Fizemos até o trocadilho do 11.11 com os cupons. Os marketplaces asiáticos estão cada vez mais chancelando essa data, que tem virado uma constante no calendário brasileiro", disse Raquel Arruda, diretora de marketing.

No AliExpress, serão R$ 13 milhões em descontos, o maior investimento da história da empresa no Brasil para a data.

Os consumidores devem ficar atentos às novas regras para a tributação de compras internacionais acima de US$ 50. Uma pesquisa do Promobit, plataforma especializada em monitoramento de preços, aponta que apenas 19% dos respondentes vão comprar na Double Eleven, ante 25% do ano passado. Entre os que não vão aproveitar as promoções da data, 23% afirmam ser devido às taxas de importação.

Na análise do Promobit, trata-se de uma resposta ao Remessa Conforme, em vigor desde setembro. O programa promove a isenção de impostos de importação em compras internacionais de até US$ 50 (R$ 245, na atual cotação) e prevê liberação mais rápida no despacho aduaneiro.

No Remessa Conforme, os consumidores pagam 17% de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços), que é estadual.

"Na prática, ele tende a estimular o consumo. O Remessa Conforme simplifica e torna o processo de importação mais transparente, de forma que a entrega dos produtos é muito mais rápida", diz Luiz Guanais, analista de consumo e varejo do BTG Pactual.

"Mas pode ter um efeito psicológico aí. O programa passou a regular importações que estavam entrando sem pagar imposto no Brasil. Por mais que a alíquota tenha sido zerada, o ICMS ainda incide e, para produtos que antes não eram taxados, significa uma carga tributária maior."

Isso ajuda a explicar as liquidações agressivas dos marketplaces asiáticos, uma forma de reconquistar a clientela perdida do ano passado para cá. Para o consumidor, em especial aquele que planeja gastar menos de R$ 245 nas datas promocionais, os descontos podem valer a pena.

VEJA DICAS DE COMO APROVEITAR O 11.11 NA SHOPEE, ALIEXPRESS E SHEIN

SHOPEE

Os produtos terão até 70% de desconto, além de cupons de frete grátis para compras acima de R$ 10

A empresa prepara uma "maratona" de lives. No perfil oficial da Shopee, serão 12 horas de transmissão das melhores ofertas do dia em todas as categorias

Além do setor de eletroeletrônicos, os maiores fluxos de vendas são esperados para as categorias de decoração, moda feminina e saúde e beleza

No mercado daqui, mais de 90% dos vendedores da Shopee são brasileiros ? ou seja, o Remessa Conforme não entra na conta. Ainda assim, vale dobrar a atenção para evitar ciladas

Em casos de devolução, o consumidor tem até sete dias da data de recebimento da compra para solicitar o estorno no aplicativo da Shopee. Na maior parte dos casos, a empresa arca com os custos do processo. Mas, se foi enviado um produto errado ou com defeito, quem paga é o vendedor



SHEIN

Segundo a diretora de marketing Raquel Arruda, as categorias mais visadas da Shein serão tops femininos, jeans e roupas íntimas. Além dos R$ 11 milhões em cupons, a marca vai ofertar promoções forma progressiva ao longo dos próximos dias

Do dia 11 ao 19, os produtos terão até 80% de desconto. Do 20 ao 23, 85%. Na Black Friday (24), 90%. Além disso, entre 23 e 24 de novembro, serão 48 horas de frete grátis

Em termos de tributação, valem as regras do Remessa Confome: em compras de até US$ 50, estão isentos impostos federais de importação. A Shein subsidia parte da cobrança do ICMS para os consumidores

Em caso de devolução, o cliente tem até 20 dias, a partir da data de recebimento, para retornar os itens para a Shein. Existem dois métodos de envio: um a partir da etiqueta de devolução pré-paga, via Correios, e outro pago pelo próprio cliente

Na etiqueta de devolução pré-paga, o primeiro envio não é cobrado do consumidor. Mas, caso ele decida devolver mais um item do mesmo pedido depois, será cobrada uma taxa de R$ 45, descontada do reembolso

No segundo caso, o cliente escolhe a empresa de logística para fazer a devolução e arca com o custo do frete



ALIEXPRESS

O braço de ecommerce do grupo Alibaba terá cupons e descontos de até 70% em todas as categorias, além de uma promoção para itens selecionados: a cada US$ 30 (R$ 147) gastos, o cliente ganha US$ 3 (R$ 15) de desconto.

O AliExpress ainda promete entregas em até dez dias úteis e 20% de desconto adicional na categoria "Choice", um serviço de curadoria de produtos com o melhor custo-benefício na plataforma

Outra novidade para o Double Eleven é o programa "Compartilhe e Ganhe", que permite que usuários compartilhem produtos com amigos e familiares. Caso efetuem a compra, o cliente ganha até 15% do valor pago por eles em saldo na carteira do app

Em temos de tributação, também funcionam as regras do Remessa Conforme

Em caso de devolução, o cliente tem o prazo de 15 dias após o recebimento do produto. Alguns vendedores oferecem devolução grátis, e o consumidor pode usar essa política como filtro de compras dentro do aplicativo