SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou que o ano que vem terá menos feriados em dias úteis e disse que o PIB (Produto Interno Bruto) em 2024 vai crescer um pouco mais 'porque feriados serão aos sábados'.

Quatro feriados nacionais do ano que vem cairão no final de semana: Tiradentes será em um domingo; Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados cairão aos sábados. Os trabalhadores terão somente quatro 'feriadões', que têm possibilidade de emenda: três delas no primeiro semestre do ano e a quarta chegará apenas em novembro, na Proclamação da República.

CONFIRA A LISTA DE FERIADOS NACIONAIS EM 2024

1º de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira)

29 de março: Sexta-Feira Santa (sexta-feira)

21 de abril: Tiradentes (domingo)

1º de maio: Dia do Trabalho (quarta-feira)

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira)

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado)

12 de outubro: Dia de Nossa Sra. Aparecida (sábado)

2 de novembro: Finados (sábado)

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira)

25 de dezembro: Natal (quarta-feira)

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS QUE PODERÃO SER ESTENDIDOS EM 2024:

Carnaval, 12 e 13 de março (segunda e terça): Embora seja uma das principais festas do Brasil, o Carnaval não é feriado nacional;

Sexta-feira Santa, 29 de março (sexta): Primeiro feriado prolongado oficial de 2024;

Corpus Christi, 30 de maio (quinta): A sexta-feira (31) pode se tornar ponto facultativo para servidores dependendo da legislação da região; caso não haja tal decreto, a folga não é obrigatória;

Proclamação da República, 15 de novembro (sexta-feira): Último feriadão oficial de 2024

O calendário de 2023 teve sete 'feriadões' das 11 pausas nacionais, e em três deles havia possibilidade de ponto facultativo ou de emendar, quando o empregador não é obrigado a dar folga ao funcionário.

Finados foi o penúltimo feriado prolongado do ano. O próximo será o da Proclamação da República, na quarta-feira (15).