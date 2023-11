SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A administradora de planos de saúde Qualicorp anunciou nesta quinta-feira (9) que reduziu seu quadro de funcionários em 25% na comparação com o final de 2022 e fechou oito lojas de atendimento no Rio de Janeiro e em São Paulo.

As decisões fazem parte de um processo de redução de custos que permitiu a companhia alcançar uma economia de R$ 120 milhões, segundo informações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2023.

Com as demissões, a Qualicorp encerrou o mês de setembro com 1.905 funcionários, ante 2.532 registrados no fim de 2022. De acordo com a companhia, os cortes ocorreram nas áreas comerciais e administrativas e trouxeram a estrutura da empresa de volta ao tamanho de 2019, quando havia cerca de 1.950 trabalhadores.

Em balanço financeiro publicado na quinta, a Qualicorp também disse ter optado pelo fechamento de lojas de atendimento ao consumidor. Oito unidades das "Qualistores" localizadas em shoppings de São Paulo e Rio de Janeiro, encerraram suas operações em abril deste ano. A companhia disse que vai priorizar os canais digitais em sua estratégia operacional.

Na semana passada, a administradora de benefícios ainda havia anunciado o encerramento de uma parceria com a Escale. Em maio de 2021, a Qualicorp adquiriu cerca de 35% do capital da startup, que é especializada em geração de leads --jargão do mercado para aquisição de novos clientes.

Com o fim da parceria no começo de novembro, o grupo registrou um impacto contábil negativo de R$ 96,3 milhões no terceiro trimestre a título de baixa de investimentos.

Para o próximo trimestre, haverá uma entrada em caixa de R$ 29,7 milhões referentes ao valor residual dos investimentos.

"Destacamos que o encerramento da parceria está relacionado ao processo de busca por eficiência operacional e otimização da alocação de capital da Companhia. E que o processo de geração de 'leads' que era intermediado pela Escale será migrado para uma nova plataforma de marketing digital, com expectativa de redução de custos", diz a Qualicorp em documento aos investidores.

Em relação aos resultados financeiros, a companhia registrou um lucro líquido ajustado de R$ 14,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 70% em relação mesmo período do ano passado.

O Ebtida ajustado, indicador que mede a geração de caixa, foi de R$ 199,8 milhões, redução de 14,9% na comparação com o ano anterior.