Novembro chegou, e com ele, a tão aguardada antecipação do décimo terceiro salário para muitas famílias. Para aqueles que têm a sorte de receber essa renda extra, surge a oportunidade de fazer escolhas financeiras inteligentes que podem impactar positivamente o próximo ano.



De acordo com o economista, PHD em Finanças e coordenador do curso de Administração do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, Bruno Dore, uma prática comum é o fracionamento do décimo terceiro, sendo uma parte depositada até o dia 15 e o restante destinado ao final do mês. “Uma dica importante para quem recebe o décimo terceiro é usá-lo para pagar principalmente as dívidas e as dívidas que têm os juros mais altos. Então se a família ou alguém está com dívida no cartão de crédito no cheque especial tenta quitar essas dívidas para que isso não vire uma bola de neve. Os juros estão muito altos e mesmo que estejam abaixando cai muito pouco e ainda está pesando muito no orçamento das famílias”, explica o profissional.



Considerando as festividades de dezembro, muitos direcionam o décimo terceiro para despesas típicas desse período, como viagens, presentes e possíveis gastos inesperados. No entanto, é fundamental adotar uma abordagem estratégica, lembrando que o final do ano é marcado por uma série de despesas adicionais. “Na hora de receber esse recurso em dezembro, caso não tenha nada a ser pago ou quitado, não gastar ele de uma hora para outra. Tenta lembrar que dezembro é um mês muito festivo em que muitas pessoas viajam, recebem parentes e acabam tendo gastos extras com comida e presentes. É muito importante que se crie uma reserva de emergência para um mês que naturalmente tem um aumento nos gastos das famílias”, garante o economista.



Um ponto de atenção é em 2024, quando janeiro e fevereiro trazem consigo uma lista de despesas, incluindo IPVA, IPTU, matrículas escolares e outros compromissos financeiros. Antecipar-se a esses gastos, reservando parte do décimo terceiro para essas despesas futuras, pode aliviar a pressão financeira nos primeiros meses do ano. “Se não tem dívidas ou se não gastou tudo em dezembro, é crucial maneirar nos gastos em dezembro, pois sabemos que em janeiro, fevereiro e início de março tem várias contas extras para pagar”.



Bruno também garante que relacionado ao aspecto dos presentes e gastos com viagens, não existe uma regra universal. Cada família tem suas particularidades. No entanto, o planejamento é a chave para evitar surpresas desagradáveis. Com novembro ainda em curso, é possível adiantar algumas compras, aproveitando promoções, como a aguardada Black Friday. Aqueles que planejam presentear entes queridos podem encontrar ofertas vantajosas e evitar os inconvenientes das compras de última hora, que geralmente resultam em despesas mais elevadas.



Em resumo, o décimo terceiro salário não é apenas uma renda extra, mas uma oportunidade para agir com sabedoria financeira. Ao quitar dívidas, criar reservas para o futuro e planejar antecipadamente gastos com presentes e viagens, as famílias podem otimizar os benefícios desse recurso adicional, garantindo uma transição suave para o próximo ano.