SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bancos de todo Brasil não terão atendimento presencial nesta quarta-feira (15) devido ao feriado nacional de Proclamação da República, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Serviços de autoatendimento, como caixas eletrônicos e internet banking, estarão disponíveis para os usuários mesmo sem expediente presencial.

Na quinta (16) e na sexta-feira (17), os bancos abrirão normalmente, com atendimento de acordo com horário de início e fim do expediente definidos em cada local.

Segundo a Febraban, não haverá atendimento presencial em 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, nos estados e municípios onde a data é feriado. No dia 21 os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais.

Contas de luz, água, telefone e carnês que tenham vencimento na data do feriado poderão ser pagas no próximo dia útil. Especialistas recomendam checar se a data foi realmente alterada para evitar pagar juros.

Normalmente os boletos já vêm com os vencimentos ajustados ao calendário de feriados nacionais para evitar multas por atraso na quitação. Em caso de dúvida sobre o prazo de pagamento, o cliente deve ligar para o atendimento da empresa que emitiu o título para confirmar ou negociar a melhor data.

A Febraban também recomenda a antecipação do pagamento da conta e, caso o boleto tenha código de barras, é possível fazer agendamento nos caixas eletrônicos e outros canais de atendimento dos bancos.

COMO ACESSAR A CONTA BANCÁRIA FORA DA AGÊNCIA

O cliente pode acessar sua conta-corrente ou poupança por meio de aplicativos de seu banco no celular e pelo internet banking para realizar diversos serviços. Entre eles estão:

Pagamento de contas

Consulta de saldos e extratos

Transferências financeiras

Agendamento de pagamentos

Pix: criação de chaves, pagamentos de contas, compras e extrato

Contratação de serviços e empréstimos

Cartões: solicitação e consulta de fatura do cartão de crédito

Limite de crédito

Crédito imobiliário

Comprovantes de transações bancárias

CONFIRA O TELEFONE DE ALGUNS BANCOS

Banco do Brasil: 0800-7290722

Santander: 0800-7627777

Caixa Econômica Federal: 0800-7260101

Banco Bradesco: 0800-7048383

Itaú Unibanco: 0800-7280728

Banco Safra: 0800-7725755

ENTENDA O PAGAMENTO DE CONTAS NO FERIADO

Por lei, em feriados, contas de consumo têm a data prorrogada para o próximo dia útil, sem cobrança de encargos;

Já alguns tributos têm a data adiantada, como é o caso da contribuição ao INSS para algumas categorias de segurados;

É preciso ficar atento ao dia do vencimento de cada conta ou imposto;

Quando não há funcionamento dos bancos, a rede bancária deve oferecer canais para pagamentos alternativos, como na internet;

Em caso de dúvida, o Procon-SP recomenda que o cliente entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa ou do banco para obter informações sobre o pagamento das contas