RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os recordes no consumo de energia registrados nesta segunda-feira (13) foram puxados por estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, justamente aqueles em que se concentram os alertas de onda de calor com grande perigo do Inmet (Instituto Nacional de Metrologia).

Segundo o boletim diário da operação do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), o subsistema elétrico Sudeste/Centro Oeste registrou recordes de consumo tanto na média diária quanto em demanda instantânea nesta segunda.

Na média diária, o consumo dessas regiões chegou a 52.562 MW (megawatts) médios, superando o recorde de 50.896 MW médios registrados em 27 de setembro deste ano. A demanda instantânea bateu 60.502 MW às 14h35 de segunda, acima dos 57.792 MW registrados em 26 de setembro.

Na média nacional, também houve recordes tanto na média diária quanto na demanda instantânea. A média diária foi de 89.020 MW médios, ultrapassando os 86.577 MW médios registrados no dia 26 de setembro.

A demanda instantânea superou os 100 mil MW pela primeira vez na história, chegando a 100.955 MW. O recorde anterior era de 97.659 MW, em 26 de setembro.

A elevação do consumo gerou episódios de falhas de abastecimento em São Paulo nesta segunda, afetando regiões como o centro e zona oeste ao longo do dia, incluindo prédios da avenida Faria Lima, polo financeiro da capital paulista.

O problema foi causado pela demanda recorde de energia no estado, segundo informou a empresa de transmissão ISA CTEEP. Responsável por mais de 90% da transmissão de energia no estado, a empresa afirmou que atendeu a uma solicitação para operar no limite superior de fornecimento à rede.

No Rio de Janeiro, falha em um equipamento de Furnas, subsidiária da Eletrobras, provocou apagão em 19 municípios do interior do estado. As causas do problema, porém, ainda estão sendo investigadas.

O ONS não registrou recordes de consumo em nenhum outro subsistema elétrico, que em geral representam as regiões brasileiras ?Sudeste e Centro-Oeste são considerados um único subsistema pela integração entre suas usinas e mercados consumidores.

O aviso de onda de calor do Inmet engloba 75 microrregiões, 55 delas em estados do Sudeste e Centro-Oeste. Bahia, Paraná, Tocantins, Rondônia e Piauí são alguns dos estados fora dessas regiões afetados pelas severas condições climáticas.

A grande onda de calor de setembro levou o consumo do mês ao maior patamar histórico, com a média de 76.915 MW médios, segundo o ONS. O recorde mensal anterior foi registrado em março deste ano: 75.749 MW médios.

