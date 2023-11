SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conselho da OpenAI estaria discutindo o retorno de Sam Altman, cofundador da empresa, ao cargo de CEO, de acordo com o site The Verge. A negociação acontece apenas um dia após a demissão repentina do empresário, na sexta-feira (17).

Segundo divulgou o site, no sábado (18), a informação foi confirmada por fontes próximas à Altman. Uma delas disse que ele estaria com sentimentos conflitantes sobre voltar ao cargo e que havia pedido mudanças significativas na governança da OpenAI, empresa dona do ChatGPT.

A demissão do empresário se deu porque o conselho afirmou que "não tem mais confiança em sua capacidade de continuar liderando a OpenAI". "A saída de Altman segue um processo de revisão deliberativo pelo conselho, que concluiu que ele não foi consistentemente franco em suas comunicações", disse o comunicado divulgado pela startup.

Horas após a demissão do empresário de 38 anos, Greg Brockman deixou seu cargo como presidente do conselho. Segundo o Verge, ele e Altman estariam conversando sobre criar uma nova startup e, caso o plano se concretizasse, outros funcionários do alto escalão da empresa também poderiam pedir demissão.

O maior investidor da OpenAI, a Microsoft, disse em comunicado, logo após a demissão de Altman, que a empresa continua comprometida com sua parceria. No entanto, os investidores não foram avisados e nem puderam opinar sobre a decisão do conselho de remover o ex-CEO.

O conselho de diretores da startup inclui o cientista-chefe do grupo, Ilya Sutskever, o CEO do Quora, Adam D'Angelo, a empreendedora de tecnologia Tasha McCauley, e Helen Toner, do Centro de Segurança e Tecnologia Emergente da Georgetown University.

Após a demissão de Altman, Mira Murati, que era chefe de tecnologia, assumiu o cargo como CEO interina.

Como rosto da empresa e voz proeminente no desenvolvimento de IA, a saída do empresário colocou o futuro da OpenAI na incerteza, em um momento em que concorrentes disputam espaço no mercado para acompanhar a ascensão sem precedentes do ChatGPT.