Com menos dois meses para 2024 chegar, se aproximam o combo do fim de ano: Black Friday, Natal e Ano Novo. Com tudo isso, como fazer para o 13º salário render? Para orientar as famílias sobre a melhor maneira de gerenciar esse recurso, o economista, PhD em Finanças e coordenador do curso de Administração do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, Bruno Dore, compartilhou com o Portal do ACESSA.COM dicas valiosas, confira!

Para Bruno Dore, é importante considerar o 13º como uma oportunidade de planejamento financeiro. Ele ressalta que, além das despesas tradicionais de dezembro, há contas significativas que surgem nos primeiros meses do ano seguinte, como IPVA, IPTU e matrícula escolar. Visto isso, o aconselhável é que as famílias considerem poupar parte desse recurso para arcar com essas despesas sazonais. Com a proximidade da Black Friday, Dore sugere que as compras de presentes e itens necessários para as comemorações de fim de ano sejam antecipadas, e enfatiza a importância de evitar compras de última hora, que tendem a ser mais caras.

O economista explica que não há uma regra específica para determinar quanto gastar, pois as necessidades variam entre as famílias. No entanto, foi reforçada a ideia de que o planejamento é a chave para economizar: “é sempre bom quitar dívidas, especialmente aquelas com juros mais elevados, utilizando a parte do décimo terceiro”, orienta.

Para quem recebe o décimo terceiro em duas parcelas, Dore sugere que a primeira seja destinada ao pagamento de dívidas, priorizando aquelas com juros mais altos, enquanto a segunda parcela pode ser estrategicamente utilizada para os gastos adicionais do final do ano. Ele lembra ainda a importância de criar uma reserva de emergência, considerando que dezembro é um mês festivo, onde as despesas podem aumentar devido a viagens, recepção de familiares e despesas adicionais com alimentos e presentes.