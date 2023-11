O comércio de Juiz de Fora já se prepara para as vendas da Black Friday, na próxima sexta-feira (24), e terá horário especial no dia seguinte a uma das datas mais aguardadas pelos consumidores. A Fecomércio MG aponta que 33,5% dos consumidores veem a Black Friday como uma oportunidade para antecipar as vendas de Natal.

Neste ano, 53% dos consumidores pretendem comprar, com preferência por roupas, eletrônicos e telefonia.

O Portal Acessa.com reuniu dicas da Polícia Civil e do Procon-MG sobre como comprar de forma segura na data e evitar golpes.

Horário especial

O Sindicomércio em Juiz de Fora anunciou que no sábado (25), após a Black Friday, o comércio terá horário especial para que os consumidores possam aproveitar as promoções. O comércio de rua estará aberto das 9h às 16h. Na sexta-feira, o horário de funcionamento é normal.

O Sindicomércio ressaltou ainda que a 30ª Companhia da Polícia Militar (PM) irá reforçar o policiamento na região central da cidade para prevenir ocorrências por meio das Redes de Proteção Preventiva. A expectativa é de que até a próxima sexta-feira, todas as lojas localizadas nas ruas do centro e proximidades estejam integradas à RPP.

Os comerciantes podem se cadastrar on-line.



Expectativa de vendas

No Brasil, a Black Friday é realizada desde 2010 seguindo uma tradição americana com grandes descontos em lojas e sites. É sempre realizada na última sexta-feira do mês de novembro, e é vista também como uma oportunidade para antecipar as compras de Natal.

Para o empresário Márcio Marques, dono da loja M.Marques, a data alavancou as vendas presenciais, deixadas um pouco de lado com o crescimento do mercado on-line.

"Antes só pegávamos o dia 30 de novembro, que é o prazo máximo da 1° parcela do 13° salário. Hoje já podemos fazer uma estimativa mensal, lógico dependendo da ousadia de cada promoção feita na loja. A loja tem que atrair o cliente com uma vitrine adequada, informativa de preços de tanto por tanto. Hoje temos descontos que vão de 20 a 70%, assim como rede social, loja virtual, peças de coleção nova e tendências, para que o cliente tenha certeza que ali vale a pena ele comprar", explicou.

Marcio destacou ainda que o desconto da Black Friday, mesmo que se ganhe menos, fideliza um cliente que talvez não seria o perfil da loja, se não fosse a Black Friday.

“Tudo vale a pena! Esse cliente, através do seu atendimento, passa a frequentar sua loja durante o ano e indicar aos amigos”, finalizou.



Pesquisa

Uma pesquisa da Fecomércio MG apontou que 8 em cada 10 consumidores conhecem a data, com 53% planejando compras, especialmente em roupas, eletrônicos e telefonia, e 25% vendo as promoções on-line.

Sobre o comportamento dos consumidores, a pesquisa mostrou ainda que 25,8% compraram em lojas físicas no ano passado, com roupas, calçados e acessórios sendo os mais procurados, seguidos por eletrodomésticos. A pesquisa de preços ocorreu em 33,3% dos casos, e 89,3% dos que pesquisaram preços afirmaram que os descontos eram reais.



As ações que podem estimular as compras incluem facilidade de pagamento, variedade de marcas e produtos e atendimento diferenciado.

Polícia Civil

Com a variedade de produtos e grandes descontos, a Polícia Civil orienta que os consumidores tenham cautela para evitar prejuízos e não cair em golpes.

A delegada Elyenni Célida afirma que os registros mais recorrentes na Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor são as compras em sites e perfis de rede social falsos e a aquisição de produtos falsificados, vendidos como se fossem originais.



“Na pressa de adquirir um produto ou serviço, o usuário acaba se esquecendo de conferir o valor, que pode aparecer sem o desconto aplicado”, exemplifica a delegada Elyenni.

Fique atento:

Aos detalhes, como o valor total e as parcelas, juros, prazo de entrega, valor do frete e, principalmente, se não está incluído no valor, de forma oculta, algum tipo de seguro ou garantia estendida não autorizada pelo comprador;

Pesquise os preços dos produtos com antecedência, para saber se houve a prática do “tudo pela metade do dobro”, que é quando, dias antes, as empresas aumentam os preços dos produtos para, na Black Friday, reajustar aos valores originais.

Casos em que produtos sejam divulgados com os preços muito abaixo do praticado no mercado também requerem atenção, pois são um forte indício de fraude.



Compras pela internet:

Opte por sites conhecidos. É possível pesquisar a reputação de empresas por meio do site. O Procon também dispõe de uma lista de endereços eletrônicos que devem ser evitados;

Cuidado com sites estrangeiros e ofertas encaminhadas por redes sociais ou e-mail, mesmo aquelas enviadas por pessoas conhecidas. Nesses casos, a orientação é que a compra seja realizada diretamente no site da empresa, digitando o endereço no navegador;

Atualize o antivírus no dispositivo em que será efetuada a compra e que escolha uma rede confiável (evitar redes públicas). Para verificar a segurança do site, a orientação é conferir o https na URL, o cadeado na barra de navegação e a inscrição "Site Seguro".

“Muitos criminosos aproveitam a Black Friday para enviar e-mails ou mensagens para usuários relatando a confirmação de uma compra ou relatando um problema com um produto. Trata-se de uma tentativa de phishing, ou seja, de induzir as vítimas a clicar em links fraudulentos e fornecer seus dados bancários e outras informações”, complementa a delegada.



Cuidado com as formas de pagamento:

Pix: conferir dados do recebedor e redobrar os cuidados quando o beneficiário é pessoa física;



Boleto bancário: conferir todos os dados, como nome da empresa, data, CNPJ, entre outros;



Cartão de crédito: optar pelo cartão virtual único (oferecido pela maioria das instituições financeiras por meio de aplicativo), nunca entregar ou enviar fotos do cartão e não salvar dados de cartão para compras futuras;



Cartão por aproximação: qualquer pessoa que tiver acesso realiza compras facilmente, por isso, atenção redobrada.



Caí no golpe, e agora?

Se você cair em um golpe, é importante que o mesmo seja denunciado em uma Delegacia da Polícia Civil ou pela Delegacia Virtual, em caso de estelionato.

“Salve todas as informações relativas à compra, desde o anúncio do desconto até a nota fiscal”, orienta Elyenni Célida.



A Polícia Civil disponibiliza ainda uma cartilha com os principais golpes cometidos atualmente, além de uma cartilha com informações sobre direitos do consumidor.

Procon-MG

O Procon ressalta que, nesta época, os órgãos de Defesa do Consumidor recebem muitas reclamações, entre outras, relacionadas a ofertas que não cumprem o anunciado (ex.: a loja anuncia um valor, mas na hora de pagar, aparece outro), descumprimento do prazo de entrega, cancelamento da compra feita pelo fornecedor e entrega de produto diferente do que foi adquirido. E, com as compras on-line, aumentam também o número de golpes no comércio eletrônico.

O órgão orienta que, primeiramente, o consumidor reclame com o fornecedor, por escrito, carta com AR, e-mail ou aplicativo de mensagem. Com a reclamação, encaminhe todos os documentos sobre o ocorrido. Guarde cópia de tudo.

Caso a empresa não responda ou a resposta seja negativa, verifique se ela está cadastrada na plataforma Consumidor.Gov.Br e registre sua reclamação.

Se a empresa não estiver cadastrada ou se o problema não for resolvido na plataforma, formalize reclamação no Procon de sua cidade ou no Juizado Especial de sua comarca.

A reclamação perante o fornecedor, no entanto, não é essencial para que se reclame diretamente nos órgãos oficiais.

Em Juiz de Fora, até sexta-feira (24), o o Procon Móvel estará no Cine Teatro Central, das 9h às 17h, para atendimentos e orientações no local, além de distribuição de Códigos de Defesa do Consumidor e de cartilhas educativas.

Confira todas as dicas:

Cuidado com as compras por impulso. Pense se realmente você precisa daquele produto ou serviço. Atenção com o endividamento! Não vale a pena contratar empréstimos para utilizar na Black Friday, por mais vantajosa que a oferta possa parecer;



Monitore o preço do produto que pretende adquirir e anote os valores encontrados e as respectivas lojas. É possível haver distinção de preços entre as lojas físicas e on-line, desde que haja a devida informação;



Desconfie de preços muito abaixo da média de mercado, isso pode ser sinal de golpe ou de produtos de má qualidade;



Atenção para divergência de preço na hora de seleção do produto e durante o processo de pagamento;



Verifique se no preço total do produto consta de forma camuflada algum valor referente à garantia estendida ou seguro, isso é venda casada e é proibido;



No caso de parcelamento de preço, verifique se o valor é o mesmo da promoção anunciada. Às vezes, a promoção realmente é boa se o pagamento for à vista;



Confira também o preço de frete e eventual incidência de tributos. A oferta parece boa, mas, com o valor adicional, não compensa a compra;



Busque informações sobre a reputação do fornecedor na internet, em redes sociais com amigos e familiares;



Entre no site da loja pelo endereço oficial e não por meio de links que aparecem em redes sociais, aplicativos de mensagens, SMS, WhatsApp, e-mail etc. Atenção! Há publicidades falsas com ofertas bem atrativas, muitas vezes se passando pelo site verdadeiro, sendo divulgadas em redes sociais (Instagram e Facebook);



Guarde todos os documentos referentes à sua compra e em compras online; caso não conheça bem a reputação do fornecedor, evite fazer depósitos direto em contas bancárias, transferências e Pix;



O prazo para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação é de 30 dias, para produtos não duráveis, ou noventa dias, para produtos duráveis. Por isso, se comprou um produto que não será utilizado imediatamente, retire da embalagem e teste o funcionamento;



Sempre que a compra não ocorrer em loja física, por exemplo, em um site ou por redes sociais, há o prazo de sete dias de arrependimento (art. 49, CDC).

No caso de descumprimento da oferta ou atraso na entrega, o consumidor pode optar por (art.35):