SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou nesta quinta-feira (23) que a troca de comando no Bradesco tem o propósito de iniciar um ciclo de projetos e objetivos estratégicos.

"O momento representa um cenário propício para dar visão renovada aos movimentos necessários em direção aos objetivos colocados pelo conselho de administração do Bradesco", afirmou Trabuco.

Nesta manhã, o banco anunciou que Marcelo Noronha substituirá Octavio de Lazari Jr. como presidente-executivo da instituição. Lazari, por sua vez, vai assumir uma cadeira no conselho de administração.

"Marcelo Noronha apresenta carreira consistente, sólida, e acreditamos que suas prerrogativas serão adequadas e compatíveis à conjuntura econômica e às exigências do mercado", diz Trabuco.

Com o anúncio da mudança, as ações do Bradesco registram forte alta nesta quinta. Os papéis preferenciais (com direito a voto) do banco subiam mais de 3% e eram os mais negociados da sessão, enquanto os ordinários (sem direito a voto) avançavam 2,51% no início da tarde.

O presidente do conselho de administração do Bradesco também afirmou que o contexto de mercado é desafiador em termos de eficiência operacional, aumento da competitividade e regulação.

A troca no comando ocorre após o Bradesco ter reportado queda de 11,5% no lucro do terceiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2022, num resultado mais fraco que o esperado pelo mercado.

Trabuco afirmou, ainda, que "cada geração de executivos tem seu momento de maturação, ritos de passagem e patrimônios acumulados como legado". Lazari estava à frente do Bradesco desde 2018 e iniciou sua carreira no banco em 1978.

Marcelo Noronha é vice-presidente do banco para operações de varejo desde 2015 e começou a trabalhar na instituição em 2003. É formado em Administração pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e tem especialização em Finanças pelo Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais).