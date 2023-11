SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os melhores descontos da Black Friday 2023 devem aparecer entre as 22h desta quinta-feira (23), quando o número de ofertas atinge o ápice, e 1h desta sexta-feira (24). A partir deste horário, o fluxo começa a diminuir madrugada adentro.

Esse cenário foi projetado pela plataforma Promobit, especializada em encontrar descontos e promoções. Os números têm base no comportamento de compra durante a Black Friday de 3 milhões de usuários nos últimos quatro anos.

A quantidade de produtos com desconto nesta Black Friday começou a aumentar já às 13h desta quinta-feira, um dia antes da data promocional, mostra a Promobit.

Na sexta, os melhores horários para comprar serão 12h, 15h e 17h. Depois da queda na madrugada, as promoções voltam a ganhar força a partir das 8h.

O melhor horário para fazer compras também varia de acordo com a categoria do produto. No caso de computadores, a maior quantidade de ofertas se concentra entre as 19h e as 22h de sexta.

Dados do Google mostram que dois a cada três consumidores brasileiros pretendem ir às compras nesta sexta-feira e 90% desse montante deve preferir adquirir produtos pela internet.

Trazida de forma oficial dos Estados Unidos para o Brasil em 2010, a Black Friday caiu no gosto do brasileiro. Sinal disso são as ofertas promovidas pelos varejistas, que chegam a influenciar índices de inflação durante os meses de outubro, de acordo com estudo da corretora de valores XP.

Ao compilar dados entre 2007 e 2022, o estudo aponta que, de um lado, as maiores quedas de preço foram de computadores pessoais e perfumes. De outro, indica que o consumidor precisa ficar atento ao histórico de preços durante todo o ano para aproveitar os melhores descontos e não se levar por ofertas fake.

A Folha de S.Paulo mostrou que, desde o começo do mês, itens muito buscados na data promocional, como celulares, lavadoras, geladeiras e televisões, têm registrado aumento de preço, de acordo com uma pesquisa do grupo Zoom/Buscapé.

Entre os dias 29 de outubro e 11 de novembro, celulares e smartphones acumularam alta de 4,67%. Lavadoras, 5,75%. Geladeiras e televisões, 1,3% e 1%, respectivamente.

Em 2022, houve uma piora do desempenho do varejo, marcada por alta inadimplência, falta de crédito, desaceleração do ecommerce, o que pode ter reflexo nesta Black Friday. Para Maurício Cascão, CEO da Mosaico, dona do Zoom/Buscapé, a inflação atípica pode significar um movimento de recomposição de perdas do comércio online.

A seca severa da Amazônia também pode ter encarecido a logística de transporte, uma vez que os rios em baixa estão tomados por bancos de areia. "Os navios não conseguem passar por alguns pontos, e a solução tem sido apostar em aviões, o que aumenta o preço final para o consumidor", diz Roberto Kanter, professor de MBAs da FGV (Fundação Getulio Vargas).