SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A demora na entrega de produtos está no topo das reclamações do Reclame Aqui durante a Black Friday desta sexta-feira (24).

Segundo dados parciais divulgados pela plataforma, o atraso na entrega é o problema mais recorrente, com cerca de 17% das reclamações desde esta quarta-feira (22). No total, há 34,5% de aumento em reclamações na comparação com o ano passado.

No ranking do Reclame Aqui, site que é usado como referência para checar a reputação de empresas, o problema mais comum nesta Black Friday é demora na entrega lidera, com 17,3%, seguida por propaganda enganosa, com 15,56% dos comentários.

PRINCIPAIS PROBLEMAS, SEGUNDO O RECLAME AQUI

Demora na entrega - 17,30%

Propaganda enganosa - 15,56%

Produto não recebido - 15,38%

Estorno do valor pago - 9,68%

Problemas ao finalizar a compra - 4,10%

O levantamento foi feito entre 12h desta quarta-feira (22) e 6h desta sexta. Desde o início do monitoramento, foram registradas 7.328 reclamações, aumento de 34,5% em relação ao mesmo recorte feito no ano passado.

O Reclame Aqui também consultou os usuários da plataforma sobre adesão à data: 61,5% dos consumidores que ainda não compraram dizem que pretendem ir às compras. Consumidores que já compraram afirmam que pretendem fazer mais.

Se esperar as compras chegarem faz a ansiedade vir à tona, quem aguarda o desconto perfeito pode se decepcionar ainda mais com as ofertas disponíveis. No X ?antigo Twitter? usuários reclamam que as promoções da data estão "fracas" e falam de maquiagem de desconto para enganar o consumidor.

No X, usuários comentam os baixos descontos oferecidos pelas principais plataformas de venda online e criticam o uso da tática de "maquiar desconto", que consiste em alterar minimamente o preço e promover como se a oferta fosse algo extraordinário.

VEJA 10 DICAS DE SEGURANÇA PARA ESTA BLACK FRIDAY

Dar preferência aos sites conhecidos para as compras e verificar a reputação de sites não conhecidos em páginas de reclamações

Ter muito cuidado com emails de promoções que tenham links. Ao receber um email não solicitado, verificar se realmente se trata de uma empresa idônea. Acessar o site digitando os dados no navegador e não clicando em links

Sempre desconfiar de empresas que pedem pagamentos antecipados e prometem entregas em prazos longos

Verificar com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo ecommerce e desconfiar quando existem poucas opções

Desconfiar das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto

Verificar se a página tem selo de autenticação e número de seguidores compatíveis. Desconfiar de páginas recém-criadas

Dar preferência para o uso de cartão virtual nas compras online

Se for fazer uma compra presencial com cartão, sempre conferir o valor antes de digitar a sua senha

Em caso de compras presenciais, inserir você mesmo o cartão na maquininha. Caso tenha entregado o cartão ao vendedor, sempre verificar se o cartão devolvido é realmente o seu

Se for pagar com Pix, sempre fazer o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, conferir com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente a que irá receber o dinheiro. Só fazer a transferência após essa checagem detalhada. A mesma dica vale para pagamentos com boletos