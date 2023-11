SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os produtos dos setores de informática, os celulares e as televisões são os que têm apresentado a maior quantidade de promoções nesta Black Friday, de acordo com a empresa Promobit. A plataforma identificou 634 ofertas de informática, 458 de tecnologia e celulares e 410 promoções de televisores.

As categorias de informática e tecnologia, smartphones e iPhones e moda masculina têm o maior número de produtos com ofertas: são 686, 385 e 289 anúncios respectivamente. Notebooks representam 25% das ofertas na categoria informática.

Já o setor com o maior desconto é de moda masculina, com 47%, seguido de moda feminina, com 44,33%. Em terceiro fica o de livros, com 42,54%, e jogos, com 42,37%.

A Promobit contabilizou apenas os itens com o menor preço. Caso o mesmo produto esteja com 35% de redução em uma loja e 40% na outra, será contabilizado apenas o de 40%.

"Tudo indica que a Black Friday deste ano deve superar a do ano passado e é possível ver vários produtos de alta demanda chegando aos menores preços históricos", diz Gabriel Alves, diretor de marketing e venda da Promobit.

VEJA 10 DICAS DE SEGURANÇA PARA ESTA BLACK FRIDAY

- Dar preferência aos sites conhecidos para as compras e verificar a reputação de sites não conhecidos em páginas de reclamações

- Ter muito cuidado com emails de promoções que tenham links. Ao receber um email não solicitado, verificar se realmente se trata de uma empresa idônea. Acessar o site digitando os dados no navegador e não clicando em links

- Sempre desconfiar de empresas que pedem pagamentos antecipados e prometem entregas em prazos longos

- Verificar com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo ecommerce e desconfiar quando existem poucas opções

- Desconfiar das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto

- Verificar se a página tem selo de autenticação e número de seguidores compatíveis. Desconfiar de páginas recém-criadas

- Dar preferência para o uso de cartão virtual nas compras online

- Se for fazer uma compra presencial com cartão, sempre conferir o valor antes de digitar a sua senha

- Em caso de compras presenciais, inserir você mesmo o cartão na maquininha. Caso tenha entregado o cartão ao vendedor, sempre verificar se o cartão devolvido é realmente o seu

- Se for pagar com Pix, sempre fazer o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, conferir com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente a que irá receber o dinheiro. Só fazer a transferência após essa checagem detalhada. A mesma dica vale para pagamentos com boletos

