SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ibovespa e o dólar encerraram o pregão desta segunda-feira (27) rondando a estabilidade, enquanto operadores no mercado doméstico e no exterior esperam a divulgação de importantes dados econômicos nos Estados Unidos, em semana de agenda intensa.

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou a sessão em elevação de 0,17%, a 125.736 pontos. Em Nova York, as bolsas também fecharam perto da estabilidade, com viés de queda, em sessão com pouca oscilação.

O mercado doméstico monitora as pautas econômicas de Brasília, que terá uma agenda intensa nesta semana. No radar no Congresso estão as medidas de aumento de arrecadação, a Reforma Tributária e o veto do presidente à prorrogação da desoneração da folha de pagamento, e no STF (Supremo Tribunal Federal) os olhos estão voltados à votação da ação sobre o pagamento de precatórios.

No exterior, a agenda da semana também está cheia nos Estados Unidos, com a divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) do terceiro trimestre, dados de inflação e o Livro Bege, que mostra a situação econômica nos estados americanos onde o Federal Reserve, Banco Central do país, atua.

A relativa hesitação do Ibovespa ocorre após rali que deve garantir a novembro o melhor desempenho mensal em três anos, com o ganho acumulado até o momento de 11,13%.

As taxas de juros futuros recuaram em toda extensão da curva, com os contratos mais longos caindo com mais intensidade. Perto das 18h30, a taxa do contrato DI (Depósito Interfinanceiro) com vencimento em janeiro de 2025 recuava de 10,45% para 10,41%; o com vencimento em janeiro de 2027 passava de 10,35% para 10,21%; e o contrato para janeiro de 2029 caía de 10,78% para 10,63%.

Já o dólar à vista subiu 0,02%, a R$ 4,898. Nas últimas semanas, a moeda americana acumulou queda ante o real após dados positivos de inflação no país, que endossaram previsões de que o ciclo de elevação de juros nos EUA chegou ao fim. Agora, investidores buscam definir com mais clareza quando o início de cortes de juros deve começar.

"Analisando as condições atuais, no Brasil e no mundo, observamos o Fed muito propenso para uma parada no seu ciclo de apertos monetários, não descartando o início do ciclo de cortes em meados de 2024", diz Julio Hegedus Netto, economista da Mirae Asset.

Entre as ações do indice Bovespa, as ordinárias das educacionais Yduqs e Cogna lideraram as altas, em elevações de 10,73% e 7,19%, respectivamente. Os papéis foram embalados por relatório do JPMorgan que elevou a recomendação da Yduqs, de neutra para compra, após os dados positivos do terceiro trimestre e as boas expectativas para 2024.

Já nas piores quedas do Ibovespa estavam as preferenciais da Raízen e as ordinárias da 3R Petroleum, em baixas de 5,08% e 4,27%, respectivamente. Esta última foi impactada por um duplo rebaixamento pelos analistas do Goldman Sachs, que antes recomendavam compra da ação e agora sugerem a venda.

As ações da Vibra Energia e da Eneva também estiveram entre as maiores quedas do índice, em baixas de 2,52% e 2,43%, respectivamente, em meio à notícia de que a Eneva apresentou proposta de fusão com a Vibra. A transação mira a criação de uma gigante de energia ao agregar os negócios de exploração de gás natural e geração termelétrica e renovável à distribuição de combustíveis.

Inicialmente, analistas avaliaram a fusão como positiva para ambos os lados. Depois, contudo, a BB Investimentos ponderou que o negócio traz oportunidades, mas ao mesmo tempo riscos consideráveis para os acionistas minoritários.

"Entendemos que há valor potencial e sinergias na transação, mas é necessário um olhar mais atento aos riscos e ao valuation da operação, na ótica dos minoritários da Vibra. Isso porque a fusão é proposta como uma troca de ações 50%/50%, mas a Vibra tem um valor de mercado 23% superior ao da Eneva", dizem os analistas do banco.

Entre os papéis com maior peso no Ibovespa no início desta tarde, as ordinárias da Eletrobras e do Banco do Brasil foram as que deram maior suporte para o índice, com altas de 2,00% e 1,84%, respectivamente, enquanto as ordinárias da Vale e as preferenciais da Petrobras foram as que mais pressionaram o índice, em quedas de 0,60% e 0,57%, respectivamente.

Fora do Ibovespa, as ações ordinárias da Americanas fecharam em queda de 5,45%, após abrir a sessão em forte alta, de 10%. A varejista anunciou nesta segunda que conseguiu de parte de seus credores, que detêm 35% de suas dívidas, apoio vinculante para a aprovação do plano de recuperação judicial da companhia, além de crédito deste grupo de R$ 1,5 bilhão.