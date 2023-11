Diferente do afirmava versão inicial do texto "STF forma maioria para liberar pagamento de precatórios pelo governo Lula, e Mendonça paralisa julgamento", a autorização para o governo regularizar o estoque de precatórios sem esbarrar em regras fiscais recebeu sete votos favoráveis no STF, não seis. O texto original foi corrigido, e uma nova versão, publicada.

