BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Embraer firmou, nesta quarta-feira (29), acordos de cooperação com a Arábia Saudita nas áreas de aviação civil, defesa e mobilidade aérea urbana.

O anúncio ocorre durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participará do Seminário Embraer em Riad, quando os acordos serão anunciados nesta quarta.

O Palácio do Planalto disse que são três cooperações firmadas com o país árabe: memorando de entendimento de cooperação e parcerias com o governo saudita (com Ministério de Investimento e o GACA, autoridade aeronáutica saudita); memorando de entendimento com a Sami, empresa saudita de Defesa; e memorando de entendimento da EVE, o "carro voador", com a operação de táxi aéreo saudita, FlyNas.

O governo não divulgou valores dos acordos, mas diz que eles criam oportunidades de investimentos e parcerias com a indústria local e incrementam as exportações brasileiras.

Uma das principais missões da comitiva presidencial no giro do Oriente Médio é justamente firmar acordos de parceria e trazer investimentos ao Brasil, sobretudo ao Novo PAC (Programa de Aceleração e Crescimento).

O programa é uma das principais vitrines do governo Lula 3. Os investimentos totais, considerando o Orçamento da União, dinheiro das estatais e recursos privados, estão estimados em R$ 1,7 trilhão, sendo R$ 1,4 trilhão até o fim do mandato de Lula e outros R$ 300 bilhões após 2026.

Diversos ministros acompanham Lula na viagem ao Qatar e à Arábia Saudita, antes de embarcarem para a COP28 em Dubai. Mas o ministro Rui Costa (Casa Civil), com Marcus Cavalcanti, secretário especial de PPI, estão com a missão de trazer investimentos ao Brasil.

Desde o final do governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL), a monarquia autoritária vem sinalizando interesse em ampliar sua cartela de investimentos no Brasil. Lula teve reuniões ampliada e privada com o xeique Mohammed bin Salman na segunda-feira, o mesmo que deu joias de presente a Bolsonaro.

Nesta quarta-feira (29), Lula terá encontros empresariais. Pela manhã, será o da Embraer, e à tarde, um da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).

Em Doha, no dia seguinte, o presidente participará de fórum com empresários e de um encontro com o emir Tamim bin Hamad al-Thani. De lá, parte para a COP28.

Após a conferência do clima, Lula vai para a Alemanha no dia 3 de dezembro. Eles jantarão com o premiê Olaf Scholz e, no dia seguinte, o presidente brasileiro terá uma bilateral com seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, após nova reunião de trabalho com Scholz.

Deve haver assinatura de declaração conjunta e acordos. Há ainda a previsão de reunião com empresários e parlamentares.