BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Justiça em Minas Gerais concedeu duas ordens de despejo em pouco mais de 24 horas contra a Starbucks. Foram ordenadas a desocupação de lojas em shopping centers em Belo Horizonte.

As unidades da rede de cafeteria ficam no Shopping Boulevard e no Minas Shopping. O despejo da loja do primeiro centro de compras foi ordenado na segunda-feira (27), às 16h40. O segundo despejo foi na terça (28), às 18h47.

A Southrock, responsável pelas operações da Starbucks no Brasil, afirmou que não comentaria o assunto.

A empresa pediu recuperação judicial à Justiça de São Paulo no dia 31 de outubro. O objetivo do pedido, conforme a SouthRock, foi proteger financeiramente algumas das operações no Brasil e ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica.

No caso de Minas Gerais, as ordens de despejo foram concedidas pela Justiça em razão de atraso no pagamento de aluguel.

Na segunda, o juiz Eduardo Veloso Lago, da 25ª Vara Cível de Belo Horizonte, determinou a entrega loja da Starbucks no Boulevard Shopping. A ação foi movida pelo centro de compras, e a saída deve se dar em 15 dias.

A ação não cita o valor da dívida. O Boulevard Shopping fica no bairro Santa Efigênia, região leste da capital. A loja neste centro de compras, porém, segue aberta.

Na terça, o juiz Cassio Azevedo Fontenelle, da 27ª Comarca Cível da capital, acatou pedido do Minas Shopping, centro da região nordeste da capital, e também deu 15 dias para que a empresa desocupe a loja de 110 metros quadrados.

A Starbucks fechou o ponto no Minas Shopping em 30 de outubro. A dívida acumulada, conforme consta na ação, é de R$ 109.804,49.

O contrato de aluguel da empresa com o centro de compras tinha prazo de dez anos, de 19 de outubro de 2021 a 18 de outubro de 2031.

Tanto o Minas Shopping como o Boulevard Shopping afirmaram que não iriam comentar as ordens de despejo.