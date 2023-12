SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede Vila Galé, segundo maior grupo hoteleiro português, apresentou o projeto de sua nova unidade no Brasil, na região central de Minas Gerais: o Vila Galé Collection Ouro Preto. O acordo com o poder público, apresentado em coletiva de imprensa, formaliza a instalação do resort no distrito de Cachoeira do Campo, um dos mais populosos do município. O empreendimento contará com o investimento de R$ 120 milhões e foi anunciado na terça-feira (28) por Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente da Vila Galé.

Localizada às margens da Rodovia dos Inconfidentes, a unidade mineira será instalada no prédio histórico Dom Bosco -terreno do antigo colégio de mesmo nome e ex-sede do regimento de cavalaria do estado-, promete fortalecer o turismo na região e já teve suas obras de restauração iniciadas no edifício, do século 18, tombado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural.

O resort contará com 297 quartos, dois restaurantes, dois bares, sete salas de convenções, um auditório, uma capela, biblioteca, sala de jogos, spa com piscina interior aquecida e sauna, espaço dedicado às crianças (4 a 12 anos) com parque aquático, além de lago, ecoturismo, tirolesa, biblioteca e plantio de azeitonas e uvas. A previsão é que a inauguração aconteça no final de 2024.

No evento, o presidente da rede Vila Galé também anunciou que o processo de recrutamento para funcionários da unidade mineira está aberto. Em parceria com a Secretária de Desenvolvimento Econômico de Ouro Preto e da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 300 candidatos serão capacitados nas áreas de turismo e hotelaria. Entre eles, 120 serão contratados e irão compor parte do quadro de funcionários do estabelecimento. Os currículos podem ser enviados até 30 de janeiro para e-mail brasil.carreiras@vilagale.com, com a descrição no assunto "Vaga em Ouro Preto".

Dos 42 hotéis do grupo hoteleiro, nove estão instalados em prédios históricos que foram recuperados. No próximo ano, o número chegará a 11 com as unidades Sunset Combuco, no Ceará, e Collection Ouro Preto, em Minas Gerais. Há 20 anos no Brasil, o primeiro Vila Galé estreou em Fortaleza, enquanto a última unidade foi inaugurada, em agosto de 2022, em Alagoas.