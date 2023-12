SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A B3, Bolsa de Valores brasileira, anunciou nesta terça-feira (5) a exclusão da Braskem de seu índice de sustentabilidade em função do desastre ambiental causado pela empresa em Maceió.

A partir da próxima sexta (8), as ações da petroquímica serão eliminadas do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), que reúne companhias com boas práticas ESG (sigla em inglês ambiental, social e governança corporativa).

Segundo a B3, a decisão considerou aspectos como o impacto ESG da crise, a gestão da crise pela Braskem, o impacto de imagem e a resposta da companhia diante do problema.

Contudo, a Bolsa ponderou que a exclusão não deve ser tomada como "pré-julgamento das responsabilidades da companhia", mas decorre da aplicação da metodologia do ISE, que prevê a eliminação de empresas que se envolvem em incidentes que as tornem incompatíveis com os objetivos do índice.

Procurada para comentar, a Braskem não respondeu até a publicação deste texto.

Esta é a segunda vez que uma companhia é excluída do ISE por questões ambientais. A primeira foi a Vale, em 2019, após o desastre do rompimento da barragem de Brumadinho (MG).

Outras empresas já foram retiradas do índice, mas por motivos diversos. Além das revisões de carteira periódicas, Americanas e Light foram eliminadas por causa do pedido de recuperação judicial ?que automaticamente implica na saída de todos os índices da Bolsa?, assim como a EDP Brasil, que fechou capital.

Segundo a B3, a exclusão da Braskem é referente à carteira de 2023, que vale até o fim do ano. Ou seja, é possível que a petroquímica faça parte do ISE do próximo ano, que ainda está em fase de definição dos integrantes.

Na primeira prévia do ISE 2024, divulgada na última sexta (1º), a Braskem aparecia como uma das selecionadas. A próxima prévia será anunciada no dia 18 de dezembro.

Como a exclusão não impede a companhia de participar do índice novamente, é possível que a Braskem seja reintegrada já no próximo mês. Vai depender de sua nota no RepRisk, que indica o risco reputacional de uma organização. Nesse caso a pontuação precisa ser igual ou menor a 50 pontos.

Após um período fora do ISE, a Braskem havia voltado ao índice em 2022. Na época, a Folha questionou a Bolsa sobre a integração, tendo em vista o episódio em Maceió, mas a B3 disse que não comentaria casos específicos.

O maior desastre ambiental urbano em curso no país, que completou cinco anos em março de 2023, voltou a ganhar atenção após novos tremores sísmicos no local gerarem risco iminente de colapso.

O problema atinge uma área equivalente a 20% do território de Maceió e já fez com que cerca de 60 mil pessoas deixassem suas casas na capital alagoana.

Os primeiros tremores de terra registrados em março de 2018, que causaram rachaduras e afundamentos do solo em ruas, são o marco inicial do desastre. No ano seguinte, o Serviço Geológico do Brasil, órgão ligado ao Ministério das Minas e Energia, concluiu que as atividades de mineração da Braskem em uma área de falha geológica causaram o problema.