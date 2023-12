SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em comemoração aos seus 100 anos, o Itaú Unibanco reformulou a sua marca e contratou pesos-pesados como embaixadores. Madonna, Jorge Ben Jor, Ronaldo Nazário, Fernanda Montenegro, Ingrid Silva e Marta estrelam a campanha divulgada nesta quarta-feira (6) que anuncia a mudança desenvolvida em parceria com as agências Africa Creative e Galeria.

A ideia é ressaltar o legado e a longevidade do banco, com o mote ?Feito de Futuro?. O tradicional logo do Itaú perdeu o azul e o amarelo. Agora o Itaú é escrito com o "i" minúsculo em branco em um fundo laranja, cujas arestas foram arredondadas. O resultado é um aspecto mais "clean" e moderno.

Segundo Eduardo Tracanella, diretor de Marketing do banco, a intenção é que a marca gere uma "dose maior de simpatia e proximidade."

A mudança, porém, foi criticada nas redes pelo resultado se assemelhar ao logo do banco Inter. Em resposta aos comentários, o Itaú afirma que o laranja foi introduzido à marca nos anos 1970 e destacado nas agências nos anos 1980.

"O Itaú Unibanco esclarece que seu novo projeto de design recorreu à história: do tupi-guarani, Itaú significa pedra preta. Na nova paleta cromática, o laranja tem sua relevância histórica destacada com mais protagonismo. Tons de azul ganham vida para identificar os segmentos Uniclass e Personnalité, enquanto Itaú BBA e Private se apropriam ainda mais dos tons escuros. O símbolo, que representa a pedra, foi lapidado e se apresenta em uma forma mais orgânica e fluida."

"Estamos lançando a nossa nova marca. Sólida como uma pedra. Cheia de cores e curvas como o Brasil", escreveu o banco em suas redes sociais.

Apesar de centenário, o Itaú quer reforçar sua imagem de digital, moderno e tecnológico. "Ser feito de futuro é ter capacidade de perpassar os tempos e permanecer relevante, se reinventando. Esse movimento é um convite para que todos se inspirem e valorizem o tempo, a longevidade e o legado que cada um constrói em suas vidas", afirma Thaiza Akemi, superintendente de marketing do Itaú.

De acordo com Tracanella, também do time de marketing do banco, o centenário não é o motivo da mudança, e sim a oportunidade para reposicionar a marca. "Essa mudança é em decorrência de uma intensa mudança no banco ao longo dos últimos três anos. Estamos passando por uma transformação cultural e tecnológica muito forte. O banco está quase 100% na nuvem."

O filme com a participação de Madonna estreia oficialmente nesta quinta-feira (7), no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo. Outros comerciais, com depoimentos individuais dos garotos-propaganda sobre suas histórias, devem ir ao ar nas próximas semanas.

Segundo o Itaú, a participação de Madonna não está relacionada a possíveis shows da cantora no Brasil.

A comemoração dos 100 anos do Itaú se estende até setembro de 2025 e contará com outras personalidades em campanhas de reposicionamento de marca.

RAIO-X | ITAÚ

Fundação: 1924, em Poços de Caldas (MG). Em 2008, o banco se juntou ao Unibanco.

Lucro líquido no 3º trimestre de 2023: R$ 9 bilhões

Agências e postos de atendimento bancário: 3.509

Funcionários: 97,5 mil

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal