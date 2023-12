SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) acima do esperado no terceiro trimestre fez com que os economistas voltassem a elevar a expectativa do crescimento econômico deste ano no Brasil.

Nesta segunda-feira (11), o boletim Focus, divulgado pelo BC (Banco Central), mostra que o mercado aumentou a previsão do PIB deste ano para 2,92%, uma variação de 0,08 ponto percentual em relação à semana passada.

É a primeira vez desde 25 de setembro que o mercado revisa para cima este dado. Desde então, a previsão era mantida ou caía na comparação semanal. Os analistas também subiram a expectativa para o próximo ano (de 1,5% para 1,51%) e para 2025 (de 1,9% para 2%).

O resultado vem na esteira do PIB divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na última terça-feira (5), que apontou leve variação positiva de 0,1% no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores.

O resultado superou a expectativa do mercado, que esperava uma contratação de 0,3% no período, de acordo com a agência Bloomberg. Após o resultado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que espera fechar o ano com um PIB de 3%.

O boletim Focus também mostrou uma redução na previsão da inflação deste ano para 4,51%. Na semana passada, o mercado previa 4,54%, na primeira elevação desde 11 de setembro na comparação semanal.

A tendência de diminuição na expectativa da inflação vem firme desde o começo de outubro. Em 9 de outubro, o mercado previa 4,86%. Desde então, foram sete reduções em relação à semana anterior, uma semana de aumento (o da semana passada) e um boletim sem alteração.

Em compensação, os economistas ouvidos pelo BC elevaram a previsão do IPCA de 2024 para 3,93%, ante 3,92% da última segunda-feira.

Nos outros dados, o mercado reduziu a previsão do dólar para este ano (de R$ 4,99 para R$ 4,95) e 2024 (de R$ 5,03 para R$ 5).

Já a expectativa para a taxa básica de juros foi mantida para 2023 (11,75%), 2024 (9,25%), 2025 e 2026 (8,5%).

Nesta semana, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) realiza a última reunião do ano para definição da Selic, que está em 12,25% ao ano.