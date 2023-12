SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nuvem do Magalu, Apple tenta restringir 'golpe do limpa tudo' em iPhones e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (13).

**NUVEM BRASILEIRA**

O Magazine Luiza lançou nesta terça o Magalu Cloud, serviço de nuvem da companhia que poderá ser contratado por outras empresas.

ENTENDA

Uma nuvem é composta por uma rede de servidores remotos, responsáveis pelo armazenamento e gerenciamento de dados.

Ela é usada por empresas para hospedar serviços e grandes quantidades de informações de forma online.

Os filmes e séries da Netflix, por exemplo, ficam hospedados na nuvem da Amazon Web Services (AWS), cujos servidores estão em várias partes do mundo.

O QUE A MAGALU PROMETE

Baratear, de 30% a 75%, os custos com nuvem aos negócios brasileiros, que hoje dependem, em sua maioria, de infraestruturas oferecidas por big techs.

POR QUE IMPORTA

A Amazon (AWS), ao lado da Microsoft (Azure) e do Google (Cloud), são os principais fornecedores dos serviços de nuvem a outras empresas mundo afora.

Esse frente vem se tornando cada vez mais relevante nas receitas das big techs diante de seu crescimento constante no patamar de dois dígitos.

No último trimestre, o segmento alcançou receita de US$ 23 bilhões (R$ 113 bilhões) na Amazon, US$ 16,7 bilhões (R$ 82,6 bi) na Microsoft e US$ 8,41 bilhões (R$ 41,6 bi) no Google.

A estratégia do Magalu casa com a imagem que a empresa tenta passar de ser, além de uma varejista, uma empresa de tecnologia. O tom foi reforçado sobretudo na pandemia, quando o setor percebeu uma rápida digitalização e a Magalu diversificou seus serviços, fazendo aquisições de olho em criar um "superapp" semelhante aos das big techs chinesas.

**UM POST, UM TOMBO E UM COMUNICADO**

Um tombo nas ações da empresa de aluguel de veículos Movida marcou o pregão desta terça na Bolsa. Ele foi atribuído a uma publicação em rede social feita por uma funcionária da empresa em que apareciam supostas projeções da companhia para o próximo ano.

O PROBLEMA

O resultado de lucro líquido que constava para 2024, de R$ 210 milhões, estaria bem abaixo da expectativa dos analistas que acompanham a empresa, que é de R$ 425 milhões, conforme dados da Bloomberg.

O frenesi entre os investidores fez as ações da Movida despencarem 10% durante a sessão e motivou a empresa a divulgar um comunicado enquanto o mercado estava aberto.

A Movida confirmou a autenticidade do "compromisso gerencial", mas afirmou que os números distribuídos em uma convenção de vendas na semana passada "possuem simplificações" e não refletem a "realidade contábil da companhia".

As simplificações, segundo a empresa, desconsideraram as operações ligadas a instrumentos financeiros derivativos, a depreciação de ativos que são impactadas por condições comerciais, a curva da taxa básica de juros do Brasil e a movimentação de alguns créditos e provisões fiscais.

No fim do pregão, as ações recuperaram parte das perdas e fecharam em queda de 3,85%, a R$ 11,21, enquanto o Ibovespa encerrou em baixa de 0,46%, aos 126.326 pontos.

No ano, os papéis da empresa de aluguel de veículos controlada pela holding Simpar sobem 56%.

**APPLE TENTA RESTRINGIR 'GOLPE DO LIMPA TUDO' EM IPHONES**

A Apple deve incluir na próxima atualização do sistema operacional do iPhone um recurso para impedir que ladrões consigam entrar em apps sensíveis do celular caso saibam a senha de desbloqueio do dispositivo.

ENTENDA

Hoje, quem tiver acesso a esse código consegue alterar inclusive configurações ou apps que são protegidos por reconhecimento facial ou digital ?como os de bancos.

- Isso porque a senha de desbloqueio é a opção utilizada quando outros tipos de acesso falham;

- Criminosos roubam ou furtam um celular desbloqueado, eles conseguem alterar esse código e descobrir outras senhas, como no "golpe do limpa tudo".

O QUE VAI MUDAR

Os proprietários de iPhone que ativarem o Stolen Device Protection (Proteção de Dispositivo Roubado, em português) vão poder restringir as mudanças de certas configurações quando o celular estiver longe de locais seguros, como em casa ou no trabalho.

Entre elas, estão o acesso a senhas armazenadas, a alteração de configurações do ID Apple, a visualização de informações de pagamento e o bloqueio do recurso Buscar iPhone.

Para fazer essas alterações, o usuário terá que obrigatoriamente usar o Face ID ou o Touch ID, esperar uma hora e depois confirmar as mudanças com o reconhecimento facial ou digital.

Dessa forma, seria mais difícil apagar o dispositivo e revendê-lo, por exemplo.

Não haverá a necessidade do atraso se o usuário estiver em um local confiável, como em casa ou no trabalho.

A Apple não informou quando o novo recurso será disponibilizado para todos os clientes, mas a empresa planeja lançar o iOS 17.3 publicamente no início do próximo ano.

**VALE TUDO NA FESTA DA FIRMA?**

A chegada do fim do ano nas empresas costuma ser acompanhada de cestas de Natal, disputas internas sobre quem vai trabalhar em qual feriado e a esperada ?ou temida? festa da firma.

O repórter Patrick Fuentes, da Folha de S.Paulo, conversou com advogados para entender o que fazer e o que deve ser evitado nesse tipo de comemoração para não causar um problema maior do que uma ressaca na vida do empregado:

? O que não fazer? A festa da firma é uma extensão do ambiente profissional, então os advogados recomendam evitar excessos e grandes exposições.

- Qualquer tipo de desrespeito e assédio, obviamente, são atos que podem levar a uma punição. Veja aqui como denunciar assédio sexual no trabalho.

? Pode beber? Sim, mas é recomendada moderação e respeito aos seus limites na hora de aproveitar a bebida oferecida.

? O que vestir? Mesmo sendo um evento mais informal, a roupa deve estar alinhada ao dress code da empresa e ao ambiente da comemoração.

? Posso ser demitido? Para os especialistas, depende da gravidade da situação causada pelo funcionário e do seu histórico antes da confraternização.

Mas há casos de excessos que foram punidos até mesmo com dispensa por justa causa.

Como se comportar? A recomendação é aproveitar o momento para estreitar laços com colegas e inclusive criar novas chances de desenvolvimento profissional.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

BANCO CENTRAL

'Se for necessário fazer endividamento para este país crescer, qual o problema?', diz Lula. Presidente chamou ainda inflação, lei de responsabilidade fiscal e déficit de 'pedras no caminho'.

INFLAÇÃO

Inflação de novembro é pressionada por alta de alimentos em meio a calor e chuvas. IPCA acelera a 0,28% no mês, mas acumulado perde força e atinge 4,68%, diz IBGE.

JUSTIÇA

Justiça de SP aceita recuperação judicial de operadora do Starbucks. SouthRock disse que vai respeitar compromisso com credores e agilizar conclusão do processo.

ARGENTINA

Milei desvaloriza peso, suspende obras públicas e corta subsídios na Argentina. Novo ministro da Economia anuncia maxidesvalorização da moeda, com dólar a 800 pesos.

TECNOLOGIA

É inaceitável que uma pessoa negra passe dias presa por erro tecnológico, diz intelectual americana. Anitta Allen diz ter ficado surpresa ao ler sobre projetos de reconhecimento facial no Brasil e casos de racismo.

WHATSAPP

WhatsApp agora permite fixar mensagem, um ano depois de Telegram. Usuário pode guardar mensagens em grupos ou conversas privadas.