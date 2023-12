RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) anunciou nesta quinta-feira (14) a assinatura de um contrato com o Governo de Minas Gerais para a realização de estudos técnicos e a estruturação da concessão de um novo conjunto de trechos de rodovias no estado.

Esses trechos, diz o banco, somam até 2.400 km. As estradas incluídas no projeto estão localizadas nas regiões do vetor norte, da Zona da Mata e do noroeste mineiro. Os trechos fazem parte da terceira rodada do programa de concessão de rodovias do estado.

"O projeto tem como principais objetivos a ampliação e a melhoria da infraestrutura rodoviária e dos serviços de logística e transporte no estado de Minas Gerais, por meio da estruturação de parcerias com a iniciativa privada", afirmou, em nota, o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa.

A partir dos estudos técnicos, o banco diz que contribuirá para a identificação e a alocação de riscos associados aos empreendimentos, a qualidade e a modicidade tarifária e a avaliação de viabilidade técnica, econômica e ambiental das concessões.

"Com o apoio de consultorias especializadas, serão avaliados também os melhores modelos de negócios para a viabilizar a concessão", afirmou o BNDES.

O banco deve acompanhar ainda os processos de consulta e audiência pública, de realização dos leilões e de assinatura de contrato entre o setor público e os possíveis investidores privados.

"Além dos novos trechos, o contrato também prevê que poderão ser reavaliados os projetos para concessão de até 1.109,5 km de rodovias localizadas nas regiões de São João del-Rei, da Lagoa da Prata-Itapecerica e de Patos de Minas-Arcos", declarou o BNDES.