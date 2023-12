SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Coca-Cola está realizando um recall de quase 2.000 caixas de Diet Coke, Sprite e Fanta Orange em três estados dos Estados Unidos, por "material estranho" presente no conteúdo das latas.

O recall teve como alvo embalagens com 12 latas e incluiu, ao todo, 1.557 caixas de Sprite, 417 caixas de Diet Coke e 14 caixas de Fanta Orange. A informação é do FDA (Food and Drug Administration).

A coleta foi iniciada no dia 6 de novembro pela United Packers, LLC, com sede em Mobile, Alabama. Na Flórida, o mercado impactado foi Valparaíso, localizado a cerca de 32 quilômetros ao norte de Destin, em Panhandle. Os outros foram Robertsdale e Mobile, no Alabama; e Gulfport e Ocean Springs, no Mississippi.

Não houve relatos conhecidos, relacionados ao recall, de pessoas que tenham adoecido nesses três estados, segundo apurou a ABC.

"Nenhum produto afetado permanece no mercado e todas as atividades de recall nesses mercados foram concluídas", disse a Coca-Cola em comunicado.