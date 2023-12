Juiz de Fora é a 7ª cidade mineira responsável por contribuir em mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais, estimado em R$ 857,6 bilhões em 2021. Os dados apresentados pela Fundação João Pinheiro (FJP) foram divulgados pelo governo estadual nessa sexta-feira (15).

Das 853 cidades, 50 representaram 66,8% do indicador, e 242 formaram 90% do resultado. Com 2,4% de participação no PIB, Juiz de Fora ficou atrás de Belo Horizonte (12,3%), Uberlândia (5%), Contagem (4,3%), Betim (3,9%), Nova Lima (2,5%) e Uberaba (2,4%).

“O ano de 2021 marca a retomada da extração de minério nos municípios do quadrilátero ferrífero após o rompimento da barragem em Brumadinho em 2019. E foi esta retomada na extração e produção de minério de ferro, somada ao efeito significativo dos preços e cotações do produto, que fez da região um dos destaques positivos no resultado do PIB dos municípios”, analisou o pesquisador da FJP, Thiago Almeida.

Cálculo

O Estado explicou que a divulgação do PIB dos municípios ocorre com defasagem de dois anos, pois o período é necessário para a contabilização das bases de dados mais completas e abrangentes apresentadas por diversas pesquisas anuais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por isso, os resultados do PIB municipal de 2021 estão sendo divulgados no final do ano de 2023.

“É importante ressaltar que a compilação dos resultados do PIB municipal é coordenada pelo IBGE em parceria com os institutos estaduais de estatísticas, no caso de Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro”, ressaltou o Estado.

O informativo completo está disponível on-line.



Vocações regionais

De acordo com o governo estadual, os dados confirmaram a existência de uma grande diversidade no grau de especialização: se, por um lado, a agricultura foi a principal atividade econômica em 109 cidades mineiras, outras 51 tiveram na indústria de transformação o carro-chefe da economia local.

“Os dados mostram que 2021 foi favorável para a produção das commodities agrícolas. Um bom exemplo disso é o caso de Unaí, que se destaca, novamente, como um importante município produtor de soja em Minas Gerais”, explicou Almeida.

As indústrias extrativas (mineração) predominaram em 29 cidades. Já a geração de eletricidade foi principal destaque em 15 municípios. Tanto a pecuária quanto a produção florestal dominaram a estrutura produtiva local em sete, o comércio em seis e a construção civil em dois.