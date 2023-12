A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), durante o mês de dezembro, está realizando a “Operação Boas Festas” para fiscalizar o comércio de Juiz de Fora, além de orientar a população sobre irregularidades e receber denúncias no Centro da cidade com o Procon Móvel. Esta ação fica disponível até a próxima sexta-feira (22) na Rua Halfeld, em frente ao Cine-Theatro Central, de segunda a sexta, das 12h às 20h. Já aos sábados, os shoppings Independência e Jardim Norte terão postos de atendimento, onde representantes estarão atendendo das 14h às 20h.

Além disso, com o objetivo de fiscalizar a precificação em produtos e vitrines, monitorar os preços de alimentos típicos das ceias de Natal e Ano Novo nos supermercados da cidade e verificar irregularidades nos produtos, o Procon vai realizar uma ação de fiscalização em conjunto com os fiscais de postura da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur).



Em nota, a Agência orienta: "Caso o consumidor constate alguma irregularidade relacionada ao armazenamento e precificação dos produtos, deve entrar em contato com o Procon para agendar atendimento e formalizar denúncia, fora do expediente de atendimento da van."



A agência do Procon fica localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, Bairro Centro, funciona de 8h30 às 17h30 e conta com atendimento através do WhatsApp (32) 98463-2687.