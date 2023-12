SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil interditou cinco açougues de uma rede varejista do litoral sul de São Paulo, na segunda (18) e terça-feira (19), por suspeita de comercialização de carnes impróprias para consumo. As lojas eram de Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe.

Durante a operação, policiais, agentes da Vigilância Sanitária e peritos criminais encontraram carnes apodrecidas, com larvas, moscas, bolor e coloração escura.

A mercadoria, segundo a Polícia, era fracionada em porções menores, reembalada e, depois, vendida a baixo custo. Aproximadamente dez toneladas foram descartadas.

As investigações tiveram início após uma série de denúncias contra os açougues da região, cujos nomes não foram divulgados publicamente.

Os estabelecimentos, de acordo com a Vigilância Sanitária de Itanhaém, estavam com superlotação de produtos, e as carnes eram mal armazenadas e mantidas fora da temperatura ideal. Um deles ainda tinha más condições de higiene.

Os gerentes dos estabelecimentos foram autuados em flagrante pelo crime contra as relações de consumo, já que os consumidores foram expostos a risco de adoecimento e, em casos mais graves, de morte.

O delegado responsável pelo caso arbitrou a fiança no valor de R$ 5.000 para os investigados responderem ao processo criminal em liberdade. A pena varia de dois a cinco anos de prisão ou multa.

Em um dos comércios vistoriados em Itanhaém, a investigação ainda prendeu um açougueiro de 29 anos que estava foragido da Justiça do Paraná. Ele teria participado de um homicídio contra um policial militar na cidade de Maringá, em 2016.