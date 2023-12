Já imaginou o que faria se ganhasse, da noite pro dia, R$ 570 milhões? Pois é, esse é valor estipulado, até o momento, do sorteio da Mega da Virada, realizado pela Caixa Econômica Federal. É o maior valor do prêmio de fim de ano desde a criação, em 2008.

E o que você faria se ganhasse essa bolada em dinheiro? Em Juiz de Fora, o Portal Acessa.com conversou com o economista Pablo Miranda Guimarães, que deu dicas de como você pode investir esse dinheiro (e até outros valores, se não for o grande sortudo).

Poupança

Muitas pessoas costumam deixar uma quantia em dinheiro na poupança, para render. Contudo, Pablo ressalta que, considerando que o rendimento dos últimos 12 meses da poupança foi de 7,25% e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no acumulado de 12 meses até novembro, foi de 4,68%, os ganhos reais seriam baixos se você ganhasse o prêmio sozinho (ou sozinha).

“Existem uma série de ativos no mercado que possibilitam ganhos maiores, sobretudo quando se tem elevado volume de recurso, fazendo com que opções de investimentos para investidores qualificados sejam maiores”, explicou.

Considerando o valor estimado do prêmio até este sábado (30), Pablo ressalta que, mesmo com um rendimento baixo, considerando a poupança com rendimento de 0,57%, os ganhos nominais são elevados, com juros de R$ 3.249.000,00 (em cima dos R$ 570 milhões). O poder de compra diminui por conta da inflação.

Gastar ou quitar dívidas?

Para Pablo, é um questionamento relativo, se considerar que a pessoa ganha o valor total sozinha e ela precisaria ter uma dívida maior que a bolada do prêmio.

O economista ressalta que, segundo a Serasa, a dívida média do brasileiro é de R$ R$ 4.846,15, “muito inferior ao ganho real do rendimento menos rentável”.

“A primeira análise a ser feita é dimensionar as dívidas. De posse desse valor, analisa-se se os juros das dívidas e os ganhos gerados pelo prêmio investido. Se os ganhos forem maiores, faz-se sentido investir o recurso e pagar a dívida com as rendas geradas, pois desta forma, após a quitação dos débitos, a pessoa continuará com o montante que continuarão gerando renda. Caso os ganhos sejam menores, faz-se sentido quitar as dívidas”, aconselhou.

No que investir?

Pablo ressalta que “no que investir” é uma pergunta sem respostas prontas, porque tudo depende de vários fatores.

“Depende do montante a ser aplicado, depende da necessidade de liquidez [necessidade de ter o dinheiro em ‘mãos], depende do perfil do investidor, depende dos custos de cada investimento. Ativos do mercado financeiro tem corretagem, impostos e outros custos, já imóveis tem depreciação, custo de ficar fechado, IPTU e outros impostos”, explicou.

O economista completou dizendo que “se por um lado pode comprar um imóvel e ele valorizar, isso faz sentido se este for adquirido conforme perspectivas e análises visando valorização do mercado imobiliário de uma cidade”.

Ele enfatiza que não existe um produto mágico que faça as pessoas viverem da renda com tranquilidade, mas existe uma gama de produtos de investimentos ofertados que podem ser avaliados, como:

Letra de Crédito Imobiliário (LCI)



Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)



Fundos imobiliários



Fundos de ações



Ações



Imóveis

“Apesar de ter toda a questão dos produtos financeiro, acho que vale apontar também os investimentos produtivos. Em posse de um capital, é possível realizar estudos que mapeiam oportunidades de mercado e com isso realizar investimentos produtivos pode possibilitem rendimentos via trabalho”, finalizou.

Como apostar?

E você já sabe como participar do maior sorteio do ano? As apostas simples, com seis números, custam R$ 5 e você pode escolher entre 60 números por volante. Se você selecionar mais de 6 números, o valor final da aposta vai aumentar. Quanto maior a quantidade de números escolhidos, maior a possibilidade de acerto, mas o valor final também aumenta.

Você também pode optar em participar de bolões, quando várias pessoas se juntam para selecionar uma quantidade maior de números e apostarem juntas. Caso a aposta ganhe, o prêmio é dividido igualmente entre os participantes.

O preço mínimo para esse tipo de jogo é de R$ 15. Uma outra opção é participar dos bolões organizados pelas lotéricas, nos quais há tarifa de 35% da cota.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica, no app da Caixa Econômica Federal (CEF) ou pela internet loteriasonline.caixa.gov.br (neste deve ser uma aposta mínima de R$ 30), até as 17h do dia 31 de dezembro.

O sorteio será feito em São Paulo no mesmo dia, às 20h, e será transmitido ao vivo no canal das Loterias Caixa no YouTube e também no perfil do Facebook.

Os últimos números sorteados na Mega Virada foram:

2020 - 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59



- 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59 2021 - 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46



- 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46 2020 - 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42



Tags:

Caixa | Loteria | loterias | mega da virada