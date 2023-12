SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério da Fazenda autorizou a Caixa Econômica Federal a retomar a Lotex (Loteria Instantânea Exclusiva), popularmente conhecida como "raspadinha".

Autorização vale por dois anos e foi publicada na edição desta quinta-feira (28) do Diário Oficial da União. Os bilhetes da Lotex serão vendidos pela Caixa e, posteriormente, haverá uma licitação para empresas venderem a raspadinha.

Como o nome sugere, trata-se de uma loteria instantânea. Ao comprar o bilhete, a pessoa deve raspar determinada área e descobre na hora se foi premiada ou não.

Haverá tanto uma versão física como online. No segundo caso, a "raspagem" da área será virtual por meio do mouse, por exemplo, e feita no site que disponibilizar o serviço.

A medida faz parte de um conjunto de iniciativas do governo para aumentar a receita. A expectativa do governo é de que a Lotex gere uma arrecadação de até R$ 5 bilhões ao ano.

SEM "RASPADINHA" DESDE 2016

A "raspadinha" deixou de ser comercializada no Brasil em 2016, devido à operação ter entrado no Plano Nacional de Desestatização. Foi marcado um leilão em 2018 para a retomada das atividades, mas não houve interessados.

Em 2019, o governo Bolsonaro alterou as regras e um consórcio internacional arrematou a concessão para explorar a loteria instantânea. No entanto, houve um desentendimento entre o governo e o vencedor do certame.

Na época, não houve acordo para ceder a rede de lotéricas para venda dos bilhetes, e o consórcio se retirou do processo.