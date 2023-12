SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano de 2023 termina com aproximadamente 10% de crescimento na venda de carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões.

Até sexta (29), foram emplacados 2,309 milhões de veículos no Brasil, o que representa uma alta de 9,9% na comparação com 2022. Os dados têm por base o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

O mês de dezembro registra média diária de 12,4 mil licenciamentos. O pico ocorreu no dia 22, quando 19 mil unidades foram emplacadas.

O resultado positivo foi influenciado pelas medidas de incentivo à compra de carros, que reduziram os preços de modelos compactos na virada do primeiro para o segundo semestre.

Contudo, os grandes clientes do ano foram as locadoras, que renovaram suas frotas. O varejo seguiu retraído devido às taxas elevadas para financiamento.

Para 2024, com a tendência de queda da taxa básica de juros, a Anfavea (associação das montadoras) projeta um crescimento de 7% nas vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Se o resultado for atingido, serão comercializadas 2,45 milhões de unidades no país.