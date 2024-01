SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os preços do petróleo registravam forte alta nesta quarta-feira (3), impulsionados por ameaças de ataques de rebeldes houthis a navios no mar Vermelho, após um ataque no fim de semana contra uma embarcação da Maersk, que chegou a interromper o transporte no local.

Além disso, explosões em Kerman, no sul do Irã, deixaram mais de cem mortos no local nesta quarta e aumentaram a tensão na região, o que também pressiona os preços da matéria-prima.

Às 15h18, o barril do petróleo brent, referência mundial do produto, era negociado a US$ 78,14, em alta de 2,96%.

A subida do petróleo beneficiava empresas do setor na Bolsa brasileira, que registrava alta mesmo pessimismo no exterior.

O Ibovespa subia cerca de 0,50% nesta tarde, operando acima dos 133 mil pontos, e as ações da Petrobras, segunda maior empresa do índice, eram as mais negociadas do dia, registrando alta de 3,17%. A PetroRio, outro grande nome do setor, subia 3,97% e estava entre as maiores altas da sessão.

Nesta quarta, um ataque terrorista no Irã matou pelo menos 103 pessoas, elevando ainda mais a tensão no Oriente Médio e o risco de um alastramento regional da guerra entre Israel e seus adversários, ora focada no embate entre Tel Aviv e o grupo palestino Hamas.

A ação mirou uma cerimônia que marcava os quatro anos do assassinato pelos Estados Unidos do principal general iraniano, Qassim Suleimani, morto ao ser alvejado por um drone no aeroporto de Bagdá. Pelo menos 170 pessoas ficaram feridas.

Segundo a agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária do Irã, duas bombas escondidas em pastas foram detonadas por controle remoto, uma a cerca de 700 metros do túmulo de Suleimani e outra, a quase 1 km, no cemitério de Kerman (820 km a sudeste de Teerã). Inicialmente, a contagem era de 73 mortos, mas foi refeita.

Ainda não houve acusação contra Israel ou contra os EUA pelo provocativo incidente, o qual não teve autoria reivindicada -há diversos grupos contrários a Teerã em operação no país. Suleimani, que era chefe da força de elite Quds, é um herói nacional. Foi um dos principais artífices da expansão militar do Irã por meio de prepostos no Oriente Médio, notadamente o Hezbollah libanês, o Hamas palestino e os rebeldes houthis do Iêmen.

No mar Vermelho, helicópteros dos Estados Unidos repeliram no fim de semana um ataque de houthis do Iêmen a um navio porta-contêineres da empresa Maersk, afundando três embarcações e matando dez rebeldes, de acordo com autoridades americanas, a Maersk e houthis.

Após o ataque, a Maersk suspendeu o transporte pelo local.