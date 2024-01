SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira fechou em queda nesta quinta-feira (4). O Ibovespa recuou 1,21%, a 131.226 pontos, segundo dados preliminares da CMA. O dólar, por sua vez, fechou em leve queda de 0,17%, a R$ 4,9063, após subir para R$ 4,9357 pela manhã, após a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos.

No início desta quinta, a empresa ADP divulgou relatório que apontou a abertura de 164 mil vagas no setor privado americano no mês passado, maior leitura mensal desde agosto e bem acima das previsões de economistas, de criação de 115 mil vagas em dezembro.

Outro dado que saiu nesta sessão foi o número de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA. Eles desaceleraram na última semana, para 202 mil, ante projeção de economistas de 216 mil, e 220 mil da semana anterior.

Ambos os dados atestam a resiliência do mercado de trabalho americano, o que alivia a pressão sobre o Fed (banco central dos EUA) para baixar juros, atualmente na faixa de 5,25% a 5,50%. Caso o desemprego aumente, a autoridade pode ter que reduzir sua taxa de juros para impulsionar a economia.

A maior parte dos economistas (62%, segundo a plataforma CME) ainda aposta em um corte de 0,25 ponto percentual na taxa americana já em março. Há uma semana, esse percentual era bem maior, de 72,8%.

Juros mais baixos beneficiam ativos de risco, pois reduzem a atratividade da renda fixa e a dívida das companhias.

O número mais esperado por investidores, no entanto, é um relatório de criação de vagas fora do setor agrícola que será publicado na sexta (5). O indicador é visto como crucial para alinhar apostas sobre o futuro da política de juros americana, que afeta diretamente o preço dos ativos financeiros.

Em Wall Street, o viés foi misto. O S&P 500 cedeu 0,34%, enquanto o Dow Jones teve alta marginal de 0,03%. O Nasdaq perdeu 0,56%.

Também nesta quinta, o PMI (Índice de Gerentes de Compras, na sigla em inglês) da S&P Global apontou que a atividade do setor de serviços do Brasil desacelerou no final do ano passado, enquanto a inflação do setor registrou o patamar mais alto em sete meses.

A pontuação para o setor recuou a 50,5 em dezembro, de 51,2 em novembro, marcando o patamar mais fraco da atual sequência de três meses de expansão ?marcando de 50 pontos separa contração de avanço da atividade.

Segundo a pesquisa, apesar de um aumento nas vendas, da resiliência da demanda e de ganhos de novos clientes, a atividade de serviços foi limitada no mês passado por cancelamentos de pedidos em algumas empresas.

Juntando esses dados com a contração no setor industrial em dezembro, o PMI Composto do Brasil (que combina ambos os setores) registrou leitura de 50 no mês passado, de 50,7 em novembro.

A queda do Ibovespa nesta quinta vem após uma leve alta de 0,10% do índice na quarta (3), quando ele foi impulsionado pela valorização das empresas do setor de petróleo, acompanhando a forte alta da commodity no exterior. As ações da Petrobras subiram 3,17%, e a PetroRio avançou 3,33%. Ambas ficaram entre as maiores altas do dia.

Como pano de fundo, o petróleo subiu mais de 3% na quarta em meio a uma escalada dos conflitos no Oriente Médio. Pela manhã, explosões em Kerman, no sul do Irã, deixaram mais de cem mortos, aumentando a tensão na região. Ameaças de ofensivas de rebeldes houthis no mar Vermelho, importante rota comercial mundial, também pressionaram a commodity.

Nesta quinta, o preço do barril fechou em queda, em correção à forte alta da véspera. O Brent (referência internacional) caiu 0,8%, para US$ 77,59.

As ações da Petrobras acompanharam e recuaram 0,84%, a R$ 38,63 cada uma. A PetroRio cedeu 0,98%, a R$ 46,42.

A Vale também contribuiu para a queda do índice, com recuo de 1,34%, a R$ 75,62, apesar da alta de 0,3% do minério de ferro na China, a US$ 142,09 a tonelada.

Já o dólar fechou a sessão da véspera estável, cotado a R$ 4,915, após a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Fed, na qual os membros pareceram cada vez mais convencidas de que a inflação estava ficando sob controle e estavam preocupadas sobre os danos da escalada de juros.

Segundo Sávio Barbosa, economista-chefe da Kínitro Capital, afirma que o documento foi neutro para o mercado pois, no geral, não trouxe novidades e endossou pontos levantados pelo Fed no mês passado.