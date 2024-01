SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em janeiro, serão ofertadas 16.906 vagas via concursos públicos por todo o Brasil, com salários que chegam a quase R$ 36 mil. No total, são 47 certames com inscrições disponíveis neste mês.

São Paulo é o estado com maior número de concursos: são sete, com remunerações que chegam a R$ 10 mil. Atualmente, o Brasil possui 63.680 vagas em mais de 600 concursos com inscrições abertas.

A reportagem reuniu os concursos de acordo com região, área de atuação e remuneração. Também é possível ver a escolaridade exigida para participar dos certames e link dos editais.

Segundo a Gran Cursos Online, a maior remuneração é do concurso da Procuradoria Geral de São Paulo, de R$ 35.459,71 para todas as 135 vagas ofertadas de procurador do estado.

Já a menor remuneração é a do concurso para agente de portaria na prefeitura de Rosário (MA), de R$ 1.302, sem a necessidade de ter o ensino fundamental completo.

*

CONCURSOS NACIONAIS

Agência Nacional de Transportes Terrestres

- Função: Especialista em regulação de serviços de transportes terrestres

- Vagas: 50

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Nacional

- Remuneração: R$ 16.413,35

- Inscrições: até 05 de fevereiro

- Mais informações no link https://www.cebraspe.org.br/concursos/antt_23

Petrobras

- Função: Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior

- Vagas: 916 + cadastro de reserva

- Escolaridade: Curso técnico de nível médio

- Estado: Nacional

- Remuneração: R$ 5.878,82.

- Inscrições: até 31 de janeiro

- Mais informações no link https://www.cebraspe.org.br/concursos/PETROBRAS_23_NTJ

Casa da Moeda do Brasil

- Função: Técnico de Segurança e Analista de produção

- Vagas: 54 + cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível médio e superior

- Estado: Nacional

- Remuneração: R$ 3.749,70 a R$ 9.126,73

- Inscrições: até 31 de janeiro

- Mais informações no link https://concursos.cesgranrio.org.br/portal/avaliacoes/9

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

- Função: Analista em ciência e tecnologia

- Vagas: 50

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Nacional

- Remuneração: R$ 7.025,48 a R$ 11.186,69

- Inscrições: até 12 de janeiro

- Mais informações no link https://www.cebraspe.org.br/concursos/CAPES_23

Marinha do Brasil

- Função: Soldado

- Vagas: 1.680

- Escolaridade: Nível médio

- Estado: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Norte, Bahia e Distrito Federal

- Remuneração: R$ 1.303,90

- Inscrições: até 16 de fevereiro

- Mais informações no link https://www.marinha.mil.br/cgcfn/

Indústria de Material Bélico do Brasil

- Função: Vagas para área administrativa, contábil, Ti, jurídica e saúde

- Vagas: Cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

- Estado: Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro

- Remuneração: R$ 1.715,94 a R$ 10.838,67

- Inscrições: até 16 de janeiro

- Mais informações no link https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/441/

Tribunal Regional Federal da 5ª Região

- Função: Técnico judiciário

- Vagas: Cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível Superior

- Estado: Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe

- Remuneração: R$ 3.352,85 a R$ 8.046,84

- Inscrições: até 21 de janeiro

- Mais informações no link https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/442/

*

CONCURSOS NA REGIÃO SUDESTE

Prefeitura de Mogi das Cruzes

- Função: Procurador jurídico

- Vagas: 1

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: São Paulo

- Remuneração: R$ 9.619,78

- Inscrições: até 18 de janeiro

- Mais informações no link https://www.vunesp.com.br/PMMC2302

Polícia Militar de Minas Gerais

- Função: Soldado

- Vagas: 2611 masculina e 290 feminina

- Escolaridade: Nível Superior

- Estado: Minas Gerais

- Remuneração: R$ 4.360,83

- Inscrições: até 06 de fevereiro

- Mais informações no link https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs

Universidade Federal de Ouro Preto

- Função: Técnico administrativo em educação

- Vagas: 48

- Escolaridade: Nível médio, técnico e superior

- Estado: Minas Gerais

- Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 9.073,02

- Inscrições: a partir de 29 de janeiro

- Mais informações no link https://www.concurso.ufop.br/editais/tecnico-administrativo/edital-progep-872023

Universidade de São Paulo

- Função: Assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico e médico veterinário

- Vagas: 34

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: São Paulo

- Remuneração: R$ 10.231,05

- Inscrições: até 02 de fevereiro

- Mais informações no link https://www.fuvest.br/concursos-area-da-saude/

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

- Função: Promotor de Justiça substituto

- Vagas: 12

- Escolaridade: Nível Superior

- Estado: Rio de Janeiro

- Remuneração: R$ 33.924,92

- Inscrições: até 8 de fevereiro

- Mais informações no link https://www.vunesp.com.br/MPRJ2301

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

- Função: Auxiliar administrativo, Enfermeiro fiscal e Advogado

- Vagas: 12 vagas + cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível médio e superior

- Estado: Espírito Santo

- Remuneração: R$ 2.191,65 a R$ 7.550

- Inscrições: até 23 de janeiro

- Mais informações no link https://ps.idesg.org.br/processos_de_selecao/ps.html?detail=29

Conselho Regional de Serviço Social da 6ª Região

- Função: Assistente administrativo e assistente social

- Vagas: 240

- Escolaridade: Nível médio e superior

- Estado: Minas Gerais

- Remuneração: R$ 2.112 a R$ 5.492

- Inscrições: até 22 de janeiro

- Mais informações no link https://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/cressmg_2023.aspx

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

- Função: Procurador do Estado Nível 1

- Vagas: 135

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: São Paulo

- Remuneração: R$ 35.459,71

- Inscrições: até 18 de janeiro

- Mais informações no link https://www.vunesp.com.br/PGES2302

Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo

- Função: Agente Administrativo e Assistente de Tecnologia da Informação

- Vagas: 2

- Escolaridade: Nível médio

- Estado: São Paulo

- Remuneração: R$ 3.349,31 a R$ 4.918,56

- Inscrições: até 12 de janeiro

- Mais informações no link https://www.nossorumo.org.br/View/Concurso/?id=440#home

Prefeitura de Alpercata

- Função: Área de administração, fiscal, educação, enfermagem, jurídica, serviço social, contabilidade, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia e psicologia

- Vagas: 202

- Escolaridade: Nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior

- Estado: Minas Gerais

- Remuneração: R$ 1.320 a R$ 11.000

- Inscrições: até 31 de janeiro

- Mais informações no link https://www.msmconsultoria.com.br/2023/pm_alpercata/

Câmara Municipal de Nazareno

- Função: Assessor jurídico e controlador interno

- Vagas: 2

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Minas Gerais

- Remuneração: R$ 3.283,83 a R$ 3.601,62

- Inscrições: até 28 de fevereiro

- Mais informações no link https://www.concursosjcm.com.br/informacoes/200/

Prefeitura de Olímpia

- Função: Área de administração, enfermagem, serviço social, odontologia, contabilidade, comunicação social, educação, engenharia, farmácia, fiscal, fisioterapia, saúde e nutrição

- Vagas: 106

- Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior.

- Estado: São Paulo

- Remuneração: R$ 1.906,84 a R$ 8.065,77

- Inscrições: até 11 de janeiro

- Mais informações no link https://www.nossorumo.org.br/View/Concurso/?id=455#home

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo

- Função: Fiscal estadual agropecuário com formação em engenharia agronômica, cartográfica, civil, alimentos, florestal ou química, geógrafo, químico, técnico de laboratório, técnico em agropecuária e técnico em cartografia

- Vagas: 52 + cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível médio e superior

- Estado: Espírito Santo

- Remuneração: R$ 3.595,95 a R$ 6.911,73

- Inscrições: até 29 de janeiro

- Mais informações no link https://www.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=282

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo

- Função: Analista bancário

- Vagas: 12 + cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Espírito Santo

- Remuneração: R$ 6.629,20

- Inscrições: até 29 de janeiro

- Mais informações no link https://concurso.idecan.org.br/Concurso.aspx?ID=100

Laboratório Nacional de Computação Científica

- Função: Tecnologista e pesquisador

- Vagas: 30

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Rio de Janeiro

- Remuneração: R$ 7.025,84 a R$ 14.274,86

- Inscrições: até 08 de março

- Mais informações no link https://www.gov.br/lncc/pt-br/concurso-lncc-2023-1/concurso-lncc-2023

Observatório Nacional

- Função: Tecnologista e pesquisador

- Vagas: 22

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Rio de Janeiro

- Remuneração: R$ 5.913,57 a R$ 12.122,86

- Inscrições: até 08 de março

- Mais informações no link https://www.gov.br/observatorio/pt-br/assuntos/concursos

Laboratório Nacional de Astrofísica

- Função: Tecnologista e pesquisador

- Vagas: 13

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Minas Gerais

- Remuneração: R$ 6.662,68 a R$ 13.844,86

- Inscrições: até 19 de janeiro

- Mais informações no link https://www.gov.br/lna/pt-br/assuntos/oportunidades/concurso-publicohttps://www.gov.br/lna/pt-br/assuntos/oportunidades/concurso-publico

Centro de Tecnologia Mineral

- Função: Tecnologista e pesquisador

- Vagas: 21

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Rio de Janeiro e Espírito Santo

- Remuneração: R$ 7.860,57

- Inscrições: até 09 de janeiro

- Mais informações no link https://concursos.access.org.br/informacoes/110/

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

- Função: Tecnologista e pesquisador

- Vagas: 46

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Rio de Janeiro

- Remuneração: R$ 5.913,57 a R$ 16.134,86

- Inscrições: até 08 de março

- Mais informações no link https://www.idcap.org.br/informacoes/128/

Museu de Astronomia e Ciências Afins

- Função: Tecnologista e pesquisador

- Vagas: 16

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Rio de Janeiro

- Remuneração: R$ 7.025,48 a R$ 16.134,86

- Inscrições: até 08 de março

- Mais informações no link https://www.gov.br/mast/pt-br/assuntos/noticias/2023/outubro/mast-abre-edital-para-tecnologista-e-pesquisador

*

CONCURSOS NA REGIÃO SUL

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

- Função: Técnico ? Administrativo em Educação

- Vagas: 35

- Escolaridade: Nível médio e superior

- Estado: Mato Grosso do Sul

- Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 9.113,85

- Inscrições: até 09 de fevereiro de 2024

- Mais informações no link https://concurso.fapec.org/single-edital.php?new_id=200

*

CONCURSOS NA REGIÃO NORTE

Ministério Público do Estado de Rondônia

- Função: Promotor substituto

- Vagas: 5 + cadastro de Reserva

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Rondônia

- Remuneração: R$ 32.350,31

- Inscrições: até 08 de fevereiro

- Mais informações no link https://www.vunesp.com.br/MPRO2301

Ministério Público do Estado do Amazonas

- Função: Agente técnico e agente de apoio

- Vagas: 36 + cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível médio e superior

- Estado: Amazonas

- Remuneração: R$ 8.034,35 a R$ 11.569,64

- Inscrições: até 16 de janeiro

- Mais informações no link https://www.concursosfcc.com.br/concursos/mpeam123/index.html

Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins

- Função: Policial Legislativo, técnico, analista legislativo e procurador jurídico

- Vagas: 107

- Escolaridade: Nível médio e superior

- Estado: Tocantins

- Remuneração: R$ 3.847,65 a R$ 32.228,69

- Inscrições: até 18 de janeiro

- Mais informações no link https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleto

Prefeitura de Urucurituba

- Função: Área de administração, segurança, fiscal, tecnologia da informação, contabilidade, engenharia, nutrição, educação, psicologia e serviço social

- Vagas: 705

- Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

- Estado: Amazonas

- Remuneração: R$ 1.500 a R$ R$ 5.000

- Inscrições: até 31 de janeiro

- Mais informações no link https://merkabah.selecao.net.br/informacoes/56/

Concurso da Guarda Manaus

- Função: Guarda Municipal

- Vagas: 200

- Escolaridade: Nível médio

- Estado: Amazonas

- Remuneração: R$ 2.689,78

- Inscrições: até 15 de janeiro

- Mais informações no link https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/440/

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

- Função: Tecnologista e pesquisador adjunto

- Vagas: 63

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Amazonas e Roraima

- Remuneração: R$ 6.710,29 a R$ 14.274,86

- Inscrições: até 15 de janeiro

- Mais informações no link https://www.cebraspe.org.br/concursos/inpa_23

*

CONCURSOS NA REGIÃO NORDESTE

Prefeitura de João Pessoa

- Função: Guarda Civil Municipal

- Vagas: 200

- Escolaridade: Nível médio

- Estado: Paraíba

- Remuneração: R$ 1.302

- Inscrições: até 8 de janeiro

- Mais informações no link https://concurso.idecan.org.br/Concurso.aspx?ID=98

Conselho Regional de Psicologia de Alagoas

- Função: Auxiliar administrativo e psicólogo

- Vagas: 70

- Escolaridade: Nível médio e superior

- Estado: Alagoas

- Remuneração: R$ 1.813, 30 e R$ 4.268, 39

- Inscrições: até 22 de janeiro

- Mais informações no link https://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/crp15al_2023.aspx

Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão

- Função: Área de administração, serviço social, enfermagem, farmácia, fisioterapia, saúde, nutrição, odontologia, educação, psicologia e segurança pública

- Vagas: 100 + cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

- Estado: Maranhão

- Remuneração: R$ 1.320 a R$ 4.750

- Inscrições: até 8 de fevereiro

- Mais informações no link https://www.funatec.org.br/concursos/139/concurso-publico-da-prefeitura-municipal-de-santo-amaro-ma

Prefeitura de Rosário

- Função: Área de administração, saúde, GCM, enfermagem, serviço social, farmácia, odontologia, contabilidade, engenharia, educação, fiscal, fisioterapia, nutrição, psicologia, PGM, jurídica e psicologia

- Vagas: 231

- Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

- Estado: Maranhão

- Remuneração: R$ 1.302 a R$ 8.791,85

- Inscrições: até 12 de fevereiro

- Mais informações no link https://funatec.org.br/concursos/140/concurso-publico-da-prefeitura-municipal-de-rosario-ma

Prefeitura de Paes Landim

- Função: Área de administração, serviço social, odontologia, enfermagem e engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, saúde, educação e psicologia

- Vagas: 83 + cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

- Estado: Piauí

- Remuneração: R$ 1.320 a R$ 6.000

- Inscrições: até 15 de janeiro

- Mais informações no link https://www.institutolegatus.com.br/concursos/111/paes-landim/

Polícia Civil de Pernambuco

- Função: Agente, Escrivão e Delegado

- Vagas: 445

- Escolaridade: Nível Superior

- Estado: Pernambuco

- Remuneração: R$ 4.700 a R$ 10.930,51

- Inscrições: até 15 de janeiro

- Mais informações no link https://www.cebraspe.org.br/concursos/PC_PE_23

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco

- Função: Assistente em administração, técnico de laboratório, técnico de tecnologia da informação, técnico em contabilidade, administrador, analista de tecnologia da informação, arquiteto, arquivista , assistente social, contador, engenheiro, engenheiro de segurança do trabalho, médico generalista, psiquiatria, médico do trabalho, pedagogo, técnico em educação, zootecnista, auditor

- Vagas: 55

- Escolaridade: Nível médio, técnico e superior

- Estado: Pernambuco

- Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

- Inscrições: até 08 de fevereiro

- Mais informações no link https://concursos.access.org.br/informacoes/108/

*

CONCURSOS NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Prefeitura de Turvânia

- Função: Área contábil, saúde, serviço social e educação

- Vagas: 165 + cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

- Estado: Goiás

- Remuneração: R$ 1.527,67 a R$ 8.748

- Inscrições: até 16 de janeiro

- Mais informações no link https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/concurso-turvania/

Câmara de Anápolis

- Função: Área de administração, tecnologia da informação, contabilidade, comunicação social, jurídica, enfermagem, educação e psicologia

- Vagas: 15 + cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível médio, técnico e superior

- Estado: Goiás

- Remuneração: R$ 3.375,90 a R$ 5.122,0

- Inscrições: até 11 de janeiro

- Mais informações no link https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/concurso-camara-anapolis/

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

- Função: Técnico de Planejamento e Pesquisa

- Vagas: 80

- Escolaridade: Nível superior

- Estado: Distrito Federal

- Remuneração: R$ 20.924,80

- Inscrições: até 10 de janeiro

- Mais informações no link https://www.ipea.gov.br/concurso

Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso

- Função: profissionais das áreas da saúde, comunicação, contábil, jurídica e assistência social

- Vagas: 406 + cadastro de reserva

- Escolaridade: Nível médio e superior

- Estado: Mato Grosso

- Remuneração: R$ 2.883,17 a R$ 11.582,37

- Inscrições: até 08 de fevereiro

- Mais informações no link https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23