SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O edital do Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de "Enem dos concursos", será publicado nesta quarta-feira (10), conforme anunciado pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) no último mês de dezembro. A previsão é que as regras estejam e edição extra do Diário Oficial da União nesta tarde.

Ao todo, serão 6.640 vagas para 21 órgãos ligados ao governo federal ?entre eles, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ministérios e ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

As posições são majoritariamente voltadas para candidatos com nível superior. Do total previsto, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 para nível médio. Veja todos os detalhes das vagas abaixo.

Primeiro unificado a nível nacional e organizado pela Fundação Cesgranrio, o concurso está previsto para acontecer no dia 5 de maio, em 217 cidades. As inscrições vão de 19 de janeiro a 9 de fevereiro.

É preciso pagar uma taxa de inscrição para concorrer. O valor ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que fique em torno de R$ 100. Beneficiários do Bolsa Família e candidatos de baixa renda terão direito à isenção.

COMO O "ENEM DOS CONCURSOS" VAI FUNCIONAR

De acordo com o ministério, os candidatos deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação no momento de inscrição. Depois, entre as vagas disponíveis do setor escolhido, devem indicar quais cargos querem concorrer por ordem de preferência.

Só será permitida uma inscrição por CPF.

A previsão é de que a primeira etapa do concurso seja realizada em um único dia, com provas objetivas comuns a todos os candidatos, seguidas por provas dissertativas e específicas de acordo com cada bloco temático.

CRONOGRAMA DO "ENEM DOS CONCURSOS"

10 de janeiro - Publicação do edital

19 de janeiro a 9 de fevereiro - Inscrições

29 de fevereiro - Divulgação dos dados finais de inscrições

29 de abril - Divulgação dos cartões de confirmação

5 de maio - Aplicação das provas

3 de junho - Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação

30 de julho - Divulgação final dos resultados

5 de agosto - Início da convocação para posse e cursos de formação