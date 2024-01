A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) divulgou dicas para economizar energia elétrica durante as férias escolares.

Segundo o Governo de Minas, neste período as pessoas ficam mais tempo em casa, além das altas temperaturas que podem intensificar a utilização de equipamentos para refrigerar o ambiente.

“O consumo de energia é determinado por duas variáveis: tempo de uso e potência. Dessa forma, é muito importante que o consumidor tenha atenção ao tempo de uso dos equipamentos eletroeletrônicos, principalmente os de maior potência, como o chuveiro elétrico e o ar-condicionado, de forma a evitar grandes impactos no valor da conta de energia”, explicou o engenheiro de eficiência energética da Cemig, Thiago Batista.

Se for viajar, retire os equipamentos das tomadas e mantenha apenas aqueles essenciais à segurança e resfriamento de alimentos, por exemplo. Isso evita o consumo de aparelhos em stand-by, responsável por até 15% do consumo do aparelho ligado.

Equipamentos de alta potência

O governo destaca que, com mais pessoas em casa, também sobe a quantidade de banhos e de uso do chuveiro, que é um dos equipamentos domésticos que mais consome energia por causa da alta potência.

“A recomendação para economizar energia com esse equipamento é reduzir o tempo de banho e, se possível, colocar o seletor de temperatura na posição ‘verão’, o que reduz a potência em 30% e proporciona uma redução significativa no consumo ao final do mês”, ressaltou o engenheiro da Cemig.

As geladeiras, que também tem consumo representativo, devem ter atenção especial. O equipamento, em bom estado de uso, funciona 12 horas por dia, ou seja, 360 horas por mês.

Por isso, é importante evitar o abre e fecha constante, especialmente em dias de calor intenso, uma vez que isso aumenta o tempo em que o equipamento fica operando.

“É muito importante lembrar que alimentos ainda quentes não devem ser armazenados no eletrodoméstico, pois isso sobrecarrega o aparelho e, consequentemente, aumenta o consumo. Cuidados como esses podem colaborar para a economia no final do mês”, reforça.

Equipamentos para refrescar

O calor elevado tem sido registrado no país desde o ano passado. Para tentar refrescar o ambiente, os moradores usam ventiladores, climatizadores de ar e aparelhos de ar-condicionado.

Thiago esclareceu que o ar-condicionado tem uma potência elevada e deve ser utilizado somente quando outras medidas, como a ventilação natural ou o uso de circuladores e ventiladores, não são suficientes.

A Cemig orienta que os clientes que pensam em adquirir um aparelho desse tipo, comprem os que têm selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) ou que venham com a etiqueta do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) com a letra “A”.

“Para as residências, existem dois modelos: o do tipo janela (menos eficiente) e o Split, que é mais eficiente. Na aquisição de qualquer um deles deve-se dar preferência para aqueles com o selo Procel ou categoria ‘A’ – mais eficientes. Esse selo indica ainda o consumo provável mensal devido a sua utilização”, orientou o engenheiro.

Thiago Batista destacou dicas de economia para o uso adequado dos equipamentos de ar-condicionado.

“É importante manter o ambiente fechado; colocar cortinas ou persianas para evitar a incidência de luz solar; manter a temperatura em 23°C ou 24°C – que é a de conforto. Essas ações contribuem para a utilização dos aparelhos de forma consciente e aproveitando seus benefícios”, finalizou.