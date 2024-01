JOANÓPOLIS, SP (FOLHAPRESS) - Com pouco mais de 13 mil habitantes, Joanópolis é conhecida como a capital do lobisomem. Mas não é exatamente a criatura folclórica que tem atraído turistas a essa cidadezinha a 120 quilômetros de São Paulo -e sim, inusitadas opções de hospedagem para quem busca sossego pertinho da capital paulista.

Entre elas está a Casa 0362 que, apesar do nome, não é bem casa, mas um ônibus Mercedes-Benz dos anos 1970 restaurado e adaptado para funcionar como hospedagem. Estacionado em um terreno à beira da represa Jaguari-Jacareí, a 12 km do centro de Joanópolis, o ônibus é uma pedida para quem quer se isolar do caos da cidade grande, mas com uma dose de conforto.

Enquanto do lado de fora o ônibus remete muito ao Flecha Azul, um ônibus clássico da Viação Cometa que rodou até o final dos anos 1990, por dentro ele parece mais um microapartamento paulistano reformado.

Logo atrás do banco do motorista, mantido lá como se ele tivesse acabado de estacionar, há um sofá-cama (onde dormem dois adultos com um pouco de aperto) e uma mesa de jantar cujas cadeiras são os assentos originais do ônibus - tudo em couro roxo, reforçando um ar de nostalgia.

Ainda do lado direito do ônibus, seguindo para o fundo, fica o banheiro. É apertadinho, com a pia do lado de fora, mas com teto transparente que dá a sensação de um banho em meio à natureza. E no fundo do ônibus fica uma cama de casal queen size (também sob um teto transparente com cortininhas típicas de ônibus).

Do outro lado, uma bancada reúne as pias do banheiro e da cozinha (devidamente separadas), máquina de café, utensílios diversos, um fogão e uma geladeira tão antigos quanto o próprio veículo e uma lareira a gás para os dias frios. Há ainda um rack retrô que guarda dezenas de discos e, claro, um toca-discos.

Ainda que o ônibus tenha uma televisão, o clima carrega as atenções para a coleção de discos do veículo. Estão ali LP's de grandes nomes da música brasileira, como Chico Buarque, Maria Bethânia e Gal Costa, e também exemplares do suol americano -destaque para "Have a Good Time", de Al Green, e "Knock on Wood", de Amii Stewart. Uma caixinha bluetooth conectada ao toca-discos ainda permite curtir o som também do lado de fora do ônibus.

Na parte externa há outra mesa de jantar e uma bancada com freezer e churrasqueira, que faz tudo parecer um acampamento de luxo. É até possível acender uma fogueira: poucos metros terreno abaixo, uma pira de metal rodeada de cadeiras de madeira compõe a atmosfera para esse programa noturno.

Mas se o clima ainda for de verão, o que vale mesmo é aproveitar o dia, se refrescando no chuveiro de água natural, também do lado de fora, ou na represa, que fica a poucos passos do ônibus. O fundo, meio barrento, pode não parecer muito convidativo a princípio, mas a água é limpinha e rende um mergulho.

Quem preferir também aproveitar o tempo curtindo outras experiências que são contratadas à parte. Entre as opções, há massagem com massoterapeuta, wakeboard (R$ 1.400 por 2 horas), passeio de lancha na represa (R$ 750 para duas pessoas, por duas horas), um dia de pesca pela represa já com barco e equipamentos inclusos (R$ 750) e uma experiência gastronômica em que uma chef prepara um almoço ou jantar completo do lado de fora do ônibus (R$ 550 para duas pessoas).

Casa 0362

Acesso pela rod. Entre Serras e Águas (SP-036), a cerca de 9km de Joanópolis. Diárias a partir de R$859 para até quatro pessoas no Airbnb. Instagram: @casa0362.