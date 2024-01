SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo informou que os moradores da cidade podem consultar a partir desta sexta-feira (15) os valores do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2024 pela internet.

Consulta do IPTU 2024 está disponível no site da Prefeitura. As notificações impressas começarão a ser enviadas nesta quinta (18).

Moradores já podem pagar a primeira parcela ou fazer o pagamento à vista. Quem optar por não parcelar a taxa terá 3% de desconto.

Imposto poderá ser pago via Pix pela primeira vez. A Prefeitura alertou para possíveis golpes, e afirmou que não envia cobranças ou links para pagamentos por e-mail, SMS ou WhatsApp. A guia de pagamento via Pix só pode ser emitida no site iptu.prefeitura.sp.gov.br.

Métodos tradicionais de pagamento continuam valendo. É possível pagar a tarifa por débito automático, em caixas eletrônicos e internet banking de bancos conveniados.