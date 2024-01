SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira recuava nesta quarta-feira (17), com investidores ajustando posições em meio a redução do otimismo sobre cortes de juros nos Estados Unidos.

Às 17h37, o Ibovespa caía 0,50%, aos 128.639 pontos. O dólar, por sua vez, fechou em leve alta de 0,10%, cotado a R$ 4,929.

O movimento da moeda norte-americana veio em linha com o registrado no exterior: o DXY ?que compara o dólar em relação a uma cesta de outras moedas fortes? tinha oscilação positiva de 0,10% no fim desta tarde.

Para Elcio Cardozo, especialista em mercado de capitais e sócio da Matriz Capital, o dólar não foi afetado por dados de vendas do varejo dos EUA, que aumentaram 0,6% em dezembro, ante expectativa de 0,4% entre especialistas consultados pela Bloomberg.

"A divulgação de dados de vendas no varejo nos Estados Unidos acima do esperado acendeu o alerta sobre uma possível resistência do movimento de baixa inflação, o que pode adiar o início do ciclo de baixa de juros nos Estados Unidos, que alguns analistas mais otimistas preveem começar em março. Isso também trouxe incerteza para os mercados hoje", afirma Cardozo.

O otimismo quanto à queda nas taxas de juros dos EUA não é generalizado. Números mais recentes e sinalizações cautelosas de membros do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) jogaram um balde de água fria no mercado, que agora busca alinhar as apostas sobre o futuro da política monetária americana.

Também pesava no pregão a queda de commodities, como petróleo e minério de ferro, que impacta as ações de Vale e Petrobras, as duas empresas de maior peso no Ibovespa.

PetroRio e 3R Petroleum estavam entre as maiores quedas, e Vale recuava quase 2%.

Como pano de fundo, tensões na região do Mar Vermelho seguem levando volatilidade aos preços do petróleo. Já o minério de ferro é afetado pelo resultado do PIB (Produto Interno Bruto) chinês, que cresceu 5,2% no quarto trimestre de 2023, abaixo das expectativas do mercado.

Além disso, os preços de imóveis no país caíram pelo sexto mês consecutivo em dezembro, agravando preocupações sobre o setor.

Nesta quarta, as ações caíram de forma generalizada na China e em Hong Kong. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 2,18%, para seu nível mais baixo desde o início de 2019, e o índice de Xangai caiu 2,09%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 3,71% e foi ao menor nível em 14 meses, pressionado pelas ações dos setores imobiliário e de tecnologia.

No principal índice da Bolsa brasileira, lideravam as altas o SLC Agricola e Natura.