SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério do Planejamento e Orçamento vai ampliar o total de vagas para o concurso público de analista de Planejamento e Orçamento, informou a pasta no Diário Oficial da União desta quinta-feira (18).

A portaria coloca em vigor uma determinação de 2019, que permite que a seleção conte com até o triplo do total de vagas disponíveis para formação de cadastro reserva. Como o concurso do Ministério foi autorizado a contratar 100 novos analistas imediatamente, é possível que a oferta chegue ao total de 400 postos, sendo 300 para lista de espera.

O edital do certame, organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), deve ser publicado ainda em janeiro. De acordo com o que já foi divulgado pela pasta, o exame terá três etapas: prova objetiva, prova discursiva e análise de títulos;

As vagas de analista de Planejamento e Orçamento são para candidatos com ensino superior e a remuneração inicial é de R$ 20.924,79, mais auxílio-alimentação de R$ 658.

As áreas de atuação serão:

Planejamento e Orçamento (65 vagas)

Gestão de Desenvolvimentos de Sistemas Orçamentários (13 vagas)

Tecnologia da Informação - Dados Orçamentários (5 vagas)

Tecnologia da Informação - Gerência de Projetos e Governança de TI (6 vagas)

Tecnologia da Informação - Gestão de Estrutura de TI (2 vagas)

Tecnologia da Informação - Gestão da Segurança da Informação Orçamentária (2 vagas)

Tecnologia da Informação - Gestão de Contratos TI (2 vagas)

Desenvolvimento Institucional (5 vagas)

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado, apelidado de "Enem dos Concursos", começarão nesta sexta-feira (19). Serão 6.640 vagas em órgãos ligados ao governo federal ?entre eles, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ministérios e ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).