Você sabia que transferências bancárias feitas de forma online podem acarretar consequências prejudiciais, sendo associadas a riscos significativos? Isso se deve ao uso crescente de métodos como Pix, TED e transferências por WhatsApp, que passam pelo risco de erro com apenas um dígito diferente ou um clique no momento errado.

Sobre isso, o coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Estácio, Luiz Fernando Campos, explica que existem erros comuns em transferências Pix, como equívocos nos valores e códigos de chave. Para que o erro seja evitado, ele enfatiza a necessidade de verificar cuidadosamente o destinatário, o valor da transferência e o banco do destinatário como práticas essenciais para mitigar riscos.

No âmbito das transferências digitais, o especialista enfatiza práticas de segurança fundamentais, destacando a importância de utilizar dispositivos cuja instalação de aplicativos bancários seja feita exclusivamente por meio de fontes seguras, como a Play Store e a Apple Store. Além disso, configurar opções de segurança, como biometria, senha e reconhecimento facial, quando disponíveis, é crucial para reforçar a proteção. A senha bancária também deve ser única, jamais compartilhada e utilizada apenas em ambientes bancários.



Fraudes digitais

Os golpes e fraudes digitais demandam do usuário uma vigilância constante para que sejam identificados de imediato saques ou transferências indevidas, é o que Luiz afirma. Alertas provenientes de mensagens suspeitas, seja via WhatsApp ou SMS, devem ser documentados por meio de prints, fortalecendo a comprovação em casos de golpes. Ele ressalta que a segurança não é apenas responsabilidade do aplicativo, mas também do usuário, que deve evitar o uso de redes públicas e nunca compartilhar senhas.

Em casos de suspeita de golpe, Campos destaca que o primeiro passo é comunicar ao banco e verificar o extrato e, se necessário, fazer um boletim de ocorrência na polícia é uma segunda opção. É sempre importante a comprovação jurídica do golpe sofrido.