SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira operava em leve alta e o dólar caía na manhã desta sexta-feira (19), num dia de ajustes após três quedas seguidas do Ibovespa e altas da moeda americana nos últimos dias.

"Vejo em partes um movimento técnico, com realização após as máximas de ontem; o dólar estava rondando os R$ 4,70 no final do ano passado, então invariavelmente chama vendas quando encosta em R$ 5,00", explicou à Reuters Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

Às 10h50, o Ibovespa subia 0,21%, aos 127.583 pontos, enquanto o dólar recuava 0,23%, cotado a R$ 4,919.

Na véspera, em sessão marcada por vaivém, o dólar chegou a subir para R$ 4,9570, maior patamar intradiário desde 13 de dezembro, depois que uma queda forte nos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos alimentou movimento recente de redução de apostas em um corte de juros em março pelo Fed, corroborado também por resistência das autoridades do Fed a um início precoce do afrouxamento monetário.

Os investidores agora esperam que o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) faça cortes de 1,4 ponto percentual nos juros neste ano, abaixo do 1,65 ponto estimado na semana anterior. Eles também veem uma chance de aproximadamente 54% de que o primeiro corte ocorra em março, em comparação com 77% uma semana atrás.

O economista-chefe da Genial Investimentos, José Marcio Camargo, escreveu em relatório a clientes que a política monetária do Fed é "muito dependente dos dados e, desta forma, gera grande volatilidade nos preços dos ativos financeiros" conforme novas informações são divulgadas.

Na semana que vem, serão divulgados nos EUA dados de inflação acompanhados de perto pelo Federal Reserve, os do índice PCE, que podem ajudar a nortear as expectativas de mercado, disseram vários operadores nesta sexta-feira.