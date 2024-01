SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa fechou em alta de 1,31%, aos 128.262,50 pontos, nesta terça-feira (23), em movimento de recuperação após dias de perdas.

Já o dólar encerrou a sessão em queda de 0,66%, cotado a R$ 4,953, revertendo a alta no início do dia que o levou à casa dos R$ 5.

Em dia de agenda de indicadores esvaziada, o pregão foi marcado por um movimento de recomposição de perdas, puxado, sobretudo, pelo desempenho da Vale, uma das empresas de maior peso no Ibovespa.

A mineradora, que fechou em alta de 2,06%, seguia o otimismo dos futuros do minério de ferro na Ásia. Por lá, os contratos da commodity atingiram o nível mais alto em mais de uma semana, depois que os formuladores de políticas da China prometeram adotar medidas mais eficazes para apoiar a confiança do mercado.

Também no radar, investidores repercutiram a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao programa Roda-Viva na noite de segunda-feira (22). O chefe da pasta disse estar certo de que irá atingir a meta de déficit fiscal zero em 2024: "Se eu não tivesse convicção do que eu estou perseguido, eu não teria defendido há 13 meses a mesma coisa."

"Eu tenho um objetivo, não depende só de mim cumprir esse objetivo. Não vai ser um ministro que vai conseguir entregar um resultado. Eu dependo do Judiciário, dependo do Executivo e do Legislativo. E até agora eu não posso reclamar de ninguém. Na democracia você tem que ouvir o outro", disse.

Ainda no cenário doméstico, a arrecadação do governo federal fechou 2023 com uma queda de 0,12% na comparação com o ano anterior, totalizando R$ 2,318 trilhões. Apesar do recuo, o dado é o segundo melhor da série histórica iniciada em 1995, de acordo com a Receita Federal.

O número de dezembro ajudou a fortalecer o consolidado anual, ao apresentar alta de 5,15% ante o mesmo mês de 2022, a R$ 231,2 bilhões ?acima da expectativa de analistas consultados pela Reuters.

" O resultado ajudou a melhorar o humor dos investidores, e a melhora na percepção de risco fiscal ajudou os juros futuros a recuarem ao longo do dia", afirma Júlia Aquino, analista da Rico Investimentos.

Os contratos dos juros futuros para 2025 encerraram em 10,09%, ante 10,086% do ajuste anterior. Os contratos para 2031 foram de 10,65% para 10,63%.

Na cena corporativa, a resseguradora IRB liderou ganhos, fechando em alta de 10,60% após divulgação de lucros de R$ 24 milhões em novembro. Também foi destaque a Hapvida (5,63%), que se recupera de perdas dos dias anteriores.

A 3R Petroleum teve a maior baixa do dia, a 2,13%. A petroleira seguiu a queda de 0,6% do barril de petróleo tipo Brent no exterior, que ficou cotado a US$ 79,55.

Grupo Pão de Açúcar também figurou no negativo (1,86%), após acionistas do grupo varejista de alimentos aprovarem em assembleia extraordinária um aumento do limite do capital autorizado da companhia de até 800 milhões de ações,

O movimento do dólar, por sua vez, reflete um reajuste de posições de investidores após alta de 1,20% na segunda-feira, quando bateu R$ 4,986. O mercado ficou receoso com o plano do governo de Lula para impulsionar a indústria do país nos próximos dez anos.

Serão R$ 300 bilhões via linhas de crédito, subsídios e exigências de conteúdo local, administrados em maior parte pelo BNDES, para fomentar empresas nacionais ?políticas já empregadas em gestões anteriores do PT e que se tornaram alvo de críticas de economistas.

Após o governo anunciar o pacote, o dólar acelerou a alta ante o real e fechou com ganhos de 1,20%, a R$ 4,9866, maior valor desde 31 de outubro, quando estava a R$ 5,04.

"Sensação de que a reação de ontem foi exagerada e que o pacote anunciado tem poucas medidas novas, tratando-se apenas de um 'empacotamento' de medidas já anunciadas ou que estavam sendo implementadas. Isso ajudou na recuperação dos ativos brasileiros hoje", diz Fernando Siqueira, chefe de Research da Guide Investimentos.

No exterior, Wall Street fechou sem direção única, conforme agentes financeiros começam a analisar também a temporada de balanços de empresas norte-americanas, com o S&P 500 fechando em alta de 0,29%, a 4.864,6 pontos, nova máxima histórica, enquanto o Dow Jones caiu 0,25%.