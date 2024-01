SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem conferir a nova margem de empréstimo consignado pelo Meu INSS (site e aplicativo). O limite varia de acordo com a renda previdenciária do segurado.

Para quem recebe um salário mínimo, o valor máximo do benefício que pode ser comprometido com o pagamento das parcelas do empréstimo consignado passa de R$ 462 para R$ 494,20, neste ano.

O crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS tem os menores juros do mercado, porque as parcelas são descontadas diretamente do salário ou da aposentadoria, o que dá garantia à instituição financeira de que o dinheiro emprestado será devolvido.

Atualmente, o teto para o empréstimo consignado convencional é de 1,76% ao mês. Nas operações de cartão de crédito e cartão consignado de benefícios, a taxa máxima de juros é de 2,61% ao mês.

Pelas regras atuais, o aposentado ou pensionista do INSS pode comprometer até 45% do benefício, sendo:

- 35% para contratar empréstimo pessoal consignado

- 5% para o cartão de crédito consignado

- 5% para o cartão consignado de benefício

Para evitar o assédio de bancos e instituições financeiras, o INSS bloqueia todo benefício novo para a contratação de empréstimos por 90 dias, contatos a partir da data da concessão.

Após este prazo, o segurado pode solicitar que a operação seja liberada por meio do Meu INSS ou ligando para o número 135.

VEJA QUANTO PODE PEGAR DE EMPRÉSTIMO

- Acesse o Meu INSS

- Informe CPF e senha; se for necessário, informe email para receber um código de validação

- Em "Serviços em Destaque", clique em "Extrato de Empréstimo"

- Se recebe mais de um benefício previdenciário, consulte um por vez

- A tela vai mostrar as informações do benefício e a margem consignável

- Se preferir imprimir, clique em "Baixar PDF"

QUANTOS EMPRÉSTIMOS É POSSÍVEL FAZER?

- Segundo o INSS, o segurado pode fazer até nove contratos de empréstimo pessoal

- No caso do cartão de crédito, é permitida apenas uma contratação

- As taxas de juros são mais baixas do mercado, e o prazo de quitação pode chegar a 84 meses

- As taxas de juros oferecidas pelos bancos variam conforme o perfil do cliente. O ideal é pesquisar para obter o melhor negócio

COMO CONSULTAR OS JUROS PELO MEU INSS

- Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

- Na página inicial, onde há uma lupa, escreva "Taxas de Empréstimo Consignado"

- Será aberta uma página com a lista de bancos e os juros praticados em cada um deles

- Para ver mais bancos, basta rolar a página até embaixo e clicar em "Ver mais"

- Também é possível buscar pela instituição que o segurado quer pesquisar no alto da página, em "Pesquise por instituição"