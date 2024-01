SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um leilão com 57 lotes será realizado pela Receita Federal em fevereiro, incluindo uma Ferrari, aparelhos eletrônicos, roupas e utensílios domésticos.

O lance inicial é de R$ 1.191.000. A Ferrari F8 Spider de 2022 está avaliada em R$ 4,5 milhões pela tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), mas é vendida por até R$ 5,2 milhões em sites de revenda de automóveis. O carro tem motor com 720 cavalos de potência e atinge até 340 km/h.

O leilão eletrônico ficará aberto para pessoas jurídicas entre 19 e 21 de fevereiro. O edital com as demais informações estão disponíveis no site da Receita Federal.

O veículo foi apreendido em julho de 2023 no porto do Rio de Janeiro. Os fiscais apreenderam o veículo por fraude em operações de comércio exterior. Para tentar justificar os recursos, o importador, que não tinha dinheiro para a compra, lançou mão de instrumentos fictícios e complexa estrutura empresarial para acobertar a operação.

Outros 56 lotes incluem principalmente aparelhos eletrônicos. Os lotes incluem milhares de fones de ouvido, smartwatches, acessórios para celular, cabos, tripés e luminárias.

Itens de beleza e para casa serão leiloados. Alguns dos lotes incluem bolsas, calçados, óculos, perucas e material de manicure. Também serão anunciados chuveiros, utensílios de cozinha e até enfeites de natal.