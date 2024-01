O pagamento à visto do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), com desconto de 6%, pode ser feito até o dia 31 de janeiro. O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pode ser emitido no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

A primeira parcela do ISSQN para aqueles que desejam pagar sem desconto, com vencimento em 31 de janeiro, também só será disponibilizada pela internet.

O boleto pode ser pago em qualquer aplicativo de banco. Valores de até R$ 5 mil podem ser pagos em lotéricas. Acima desse valor, preferencialmente, o pagamento deve ser feito pela internet/office banking do seu banco, nos guichês da Caixa Econômica Federal (CEF), inclusive para os clientes de bancos não credenciados pela PJF.

“Além do pagamento à vista, para aqueles que preferirem o pagamento parcelado, a primeira parcela, que vence em janeiro, poderá ser paga on-line ou no Diga”, completou o Executivo.

Quem não tiver acesso à internet pode procurar o Diga, que tem dez pontos de atendimento em toda a cidade, das 7h às 17h, sem pausa no horário de almoço.

Veja abaixo os endereços e contatos do Diga:

DIGA | Centro

Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (2° andar)

Telefone e WhatsApp: (32) 2104-8531

Prédio Sede da Prefeitura de Juiz de Fora - Avenida Brasil, 2001

Telefone: (32) 3690-7139

PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, 496

Telefone: (32) 3690-7351



Procon - Avenida Presidente Itamar Franco, 992

Telefone: (32) 3690-7415



DIGA | Sul

Rua Porto das Flores, 276 - Santa Luzia

Telefone: (32) 3690-1812



DIGA | Centro/ Sul

Rua São Mateus, 300 - São Mateus

Telefone: (32) 2104-7063



DIGA | Norte

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900 (Loja 14) - Francisco Bernardino (Moinho)

Telefone: (32) 3690-7635

Praça Coronel Jeremias Garcia - Benfica

DIGA | Nordeste

Avenida Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha

Telefone: (32) 3690-8162



DIGA | Oeste

Avenida Presidente Costa e Silva, 2066 - São Pedro

Telefone: (32) 3690-8285