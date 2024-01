RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O resultado da inflação medida em janeiro pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) foi antecipado em uma hora nesta sexta-feira (26). O dado foi vazado às 8h, antes do horário padrão das 9h.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), responsável pelo IPCA-15, disse que um problema técnico adiantou a divulgação. A publicação, de acordo com o órgão, ocorreu no Sidra, o sistema de estatísticas da instituição.

"O IBGE relata que, diante de um problema técnico computacional de horários em seus equipamentos servidores, este processo, que é automático, acabou sendo adiantado em uma hora", afirmou o instituto.

O órgão também disse que técnicos estão verificando o ocorrido para tomar as devidas providências. De acordo com o IBGE, falhas do tipo são muito raras. Um episódio anterior ocorreu em 2011, quando um problema de sistema foi apontado como responsável por antecipar dados do IPCA.

A situação desta sexta foi percebida por economistas do mercado financeiro que acompanham o comportamento de índices de preços.

O caso gerou surpresa porque as divulgações do IBGE ocorrem em horários previamente agendados. Os índices de inflação, como o IPCA-15 e o IPCA, além de outros indicadores econômicos, são publicados às 9h.

Conforme o instituto, o IPCA-15 desacelerou a 0,31% em janeiro, após marcar 0,40% em dezembro.

O novo resultado ficou bem abaixo da mediana das projeções de analistas do mercado, que esperava aceleração no início de 2024. De acordo com a agência Reuters, a estimativa de economistas era de alta de 0,47% em janeiro.