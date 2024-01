SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa recuava nesta segunda-feira (29), com o mercado aguardando as decisões de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos desta semana.

Por volta das 17h23 o Ibovespa recuava 0,52%, aos 128.332,31 pontos. O dólar fechou em alta de 0,79%, cotado aos R$ 4,949.

A semana começa com investidores de olho na chamada "Super Quarta", dia em que os comitês de política monetária dos Estados Unidos e do Brasil irão decidir sobre juros.

Por lá, a expectativa é de manutenção da taxa, hoje entre 5,25% e 5,5%. O mercado está atento a possíveis sinalizações do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) sobre quando o ciclo de cortes de juros irá começar, previsto, pela maioria dos operadores, entre março e maio.

Os últimos dados macroeconômicos dos EUA têm pintado um quadro de controle da inflação, com o índice de preços PCE vindo em linha com as expectativas na última sexta-feira. O indicador subiu 0,2% no mês passado e avançou 2,6% nos 12 meses até dezembro.

O chamado núcleo do PCE, que exclui componentes mais voláteis da base de cálculo, desacelerou a alta para 2,9% na base anual, o menor ganho desde março de 2021, após avanço de 3,2% em novembro.

"Inflação americana [está] dando bons sinais, mostrando que há convergência, praticamente voltando para aquele nível pré-pandemia, mais próximo da meta de 2%. Portanto, uma excelente notícia para a política monetária americana", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em comentário enviado a clientes.

Por aqui, a expectativa em torno da Selic é de que o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) volte a cortar a taxa em 0,5 ponto percentual, a 11,25%.

"O BC deve abordar os recentes dados de inflação e fornecer sinais sobre os próximos passos. A trajetória de cortes parece manter-se até metade do ano, sem indícios de aceleração, dada a expectativa de inflação ainda acima da meta", afirma Gala.

No cenário corporativo, as ações do Magazine Luiza estavam as mais negociadas do Ibovespa, com alta de 0,48%. O movimento repercute o anúncio de aumento de capital de R$ 1,25 bilhão por meio da emissão de novas ações, o equivalente a 9% do valor de mercado da companhia.

A operação será avalizada pelo BTG Pactual, na qual R$ 1 bilhão irá para a controladora da varejista, a família Trajano, e os R$ 250 milhões restantes serão usados para compra de ações.

"Por um lado, enxergamos positivamente a participação dos controladores no aumento de capital com R$ 1 bilhão e reconhecemos a necessidade da companhia readequar sua estrutura de capital", avalia a equipe de analistas da Guide Investimentos.

"Por outro, é negativo que o movimento venha após forte queda das ações da companhia nos últimos anos."

A Petrobras, na contramão da baixa do petróleo, subia 1,20% (PETR4) e 0,91% (PETR3), após o banco norte-americano JP Morgan considerar positivo o resultado das reservas da estatal ao fim de dezembro.

A petroleira é uma das empresas de maior peso no Ibovespa, ao lado da Vale. Nesta segunda, a mineradora caía 0,99%, em resposta à notícia de que o Ministério dos Transportes enviou uma notificação de cobrança de R$ 20 bilhões em concessões que foram renovadas ao final do governo Jair Bolsonaro.

Também entre as quedas, a GOL despencava 27,36%, repetindo o movimento de sexta-feira após anúncio de pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A companhia aérea divulgou nesta manhã que encerrou dezembro com endividamento de R$ 20,17 bilhões e patrimônio líquido negativo de R$ 23,350 bilhões.

À tarde, o Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York autorizou o pedido de liberação de financiamento para a Gol como parte do processo de recuperação judicial em que a companhia embarcou na semana passada.

A semana também será marcada por outros dados econômicos do Brasil e dos Estados Unidos. Por aqui, destaque para Pnad e Caged, apresentando números sobre desemprego e criação de vagas formais, além da produção industrial do país em dezembro.

Já nos EUA, atenções se voltam para a divulgação do pay-roll na sexta-feira, que irá apresentar uma nova fotografia sobre o mercado de trabalho da maior economia do mundo.

Na última sexta-feira, o dólar teve a quarta sessão consecutiva de baixa ante o real, a 0,24%, cotado a R$ 4,911. Na semana, a divisa acumulou queda de 0,33%. Em janeiro, porém, o dólar acumula elevação de 1,22%.

Já o Ibovespa fechou em alta na última sexta, ultrapassando os 129 mil pontos no melhor momento, em desempenho apoiado particularmente na performance positiva de Vale, Petrobras e Itaú Unibanco, o que assegurou o primeiro ganho semanal no ano.

O índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 0,62%, a 128.967,32 pontos, acumulando uma alta de 1,04% na semana. Na máxima do dia, chegou a 129.252,15 pontos. Na mínima, a 127.868,8 pontos.